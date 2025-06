Más de 50 mascotas muertas: vecinos de un pueblo cordobés exigen acción urgente contra perros peligrosos

"Calculamos más de 50 mascotas muertas en estos años, y nadie hace nada", declaró Carla, vecina de San Antonio de Arredondo. Su testimonio revela un problema que afecta a la comunidad desde 2015: tres perras peligrosas -una pitbull, una cruza con dogo y una mestiza- salen de noche por decisión de su dueño y atacan a animales y personas.

Los relatos de los vecinos son alarmantes: autos con mordidas, patios invadidos y familias que deben esperar dentro de sus autos hasta que los animales se vayan. "La semana pasada, una pareja de ancianos no pudo entrar a su casa. Un vecino los ayudó a subir a su auto para resguardarlos", contó Carla en el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba.

Falta de respuestas oficiales

A pesar de múltiples reclamos -incluidas notas con firmas y expedientes presentados-, ni el gobierno anterior ni el actual, a cargo del intendente Ariel Moyano, tomaron medidas efectivas. "Solo multaron al dueño una vez, pero los perros siguen sueltos", denunció la mujer. Además, criticaron que el municipio quitó el programa de castraciones gratuitas, lo que agravó el problema.

"¿Esperarán que haya una víctima humana?", se preguntó la vecina. El miedo a un ataque fatal creció después de que un pitbull lastimara gravemente a un adolescente en Carlos Paz, la ciudad más cercana. "Hay niños que no pueden salir solos. Vivimos con miedo", dijo Carla. Algunos vecinos, como una mujer cuyo perro discapacitado murió en un ataque, decidieron mudarse.

Los vecinos indicaron que el municipio les respondió que "no tiene competencia" en el caso y derivó las denuncias a la policía, que solo recibe exposiciones pero no actúa. "Que se lleven a los perros o obliguen al dueño a encerrarlos. No aguantamos más", piden los habitantes del sector.