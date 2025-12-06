“Me sorprendió ver la falta de respeto a la Constitución en la jura”

El pasado miércoles se llevó a cabo la sesión de jura de los nuevos diputados y senadores electos en el Congreso de la Nación. Si bien se trata de un acto de alta relevancia institucional, la ceremonia estuvo marcada por la tensión política y un clima de crispación en el que hubo duros cruces durante algunos juramentos. Una situación bastante alejada de lo que dicta la norma constitucional.

Entre las figuras que asumieron su nuevo cargo está Gonzalo Roca, quien encabezó la lista de La Libertad Avanza en Córdoba. El diputado se convirtió en uno de los personajes del año, al menos en esta tierra, al dar el gran batacazo y superar ampliamente a la lista de Provincias Unidas, encabezada por el exgobernador Juan Schiaretti.

Tras la asunción, que será el próximo miércoles, Roca impulsará las profundas reformas que propone el Gobierno nacional para lo que resta del mandato de Milei.

En diálogo con Perfil Córdoba, el diputado repasó la emotividad de la semana de jura y destacó que se llevó una “sorpresa no grata” ante la falta de respeto a la Constitución que, a su juicio, se evidenció en el recinto. Además, detalló el ambicioso horizonte legislativo que buscará transformar a Argentina en “un país cada vez más libre”.

“Asumimos este mandato con mucha expectativa, ya que se trata de cumplir y jurar el compromiso que nos confirió la sociedad en las elecciones del pasado 26 de octubre. Lo hicimos además, con el orgullo de contar con la presencia del presidente Javier Milei en la ceremonia de jura, lo que considero un mensaje muy positivo para toda la sociedad argentina, no sólo para la Libertad Avanza”.

—La presencia de Milei pareció ser un apoyo para los propios, ¿por qué considera que es un buen mensaje para todos los argentinos?

—Si bien nos sentimos respaldados por el Presidente, es crucial que la sociedad perciba que este cambio va en serio; el cambio y las transformaciones que toda Argentina necesita. Su presencia allí significa que las reformas realmente se van a ejecutar y que Argentina no va a retroceder. Es un mensaje muy fuerte.

—Como alguien nuevo en la Cámara, ¿le llamó la atención el nivel de belicosidad que se percibió o cree que es parte de un show propio de la política?

—Sí, me llamó la atención, fue una sorpresa no grata. Sobre todo, cuando los diputados eligen no jurar por la Constitución y utilizan fórmulas no establecidas por el reglamento. Tenemos una Carta Magna, que es la Constitución Nacional, y es por ella que debemos jurar al asumir uno de los máximos poderes del Estado. Que juren por otros países, o por personas, o por otras creencias, me parece que no es lo apropiado. Debe ser un momento solemne y formal donde se presta el consentimiento para llevar adelante el mandato conferido por la sociedad, cumpliendo con la reverencia que el acto amerita.

—¿Qué es lo que se viene en el Congreso y con qué se van a encontrar los ciudadanos en los próximos meses?

—Nuestro objetivo principal es que Argentina sea un país cada vez más libre. Para eso, el Presidente busca llevar adelante las acciones y las transformaciones que se necesitan: entre ellas que esté inserto comercialmente en el mundo, que el Estado no sea un peso para la sociedad sino un facilitador, que podamos desenvolvernos de una manera más libre con respecto a nuestra propiedad; que haya una modernización laboral, y una mejor educación inicial, acorde a los tiempos que corren.

—¿Cuándo se empezarán a tratar y a debatir en Diputados estas modificaciones tan importantes en lo laboral, impositivo y educativo?

—El Consejo de Mayo es quien está elaborando el documento macro con estos puntos. Luego, un proyecto de ley sube a debate si hay sesión ordinaria o si el Poder Ejecutivo llama a sesión extraordinaria. Todo está pensado para hacerse en sesiones extraordinarias. En cuanto a las fechas, los temas laboral y penal se tratarían el año que viene.

Bullrich y Bornoroni aceleran el pase de dirigentes hacia LLA

Reflexión electoral

El diputado Roca se refirió a su sorpresivo triunfo sobre el oficialismo provincial y al clima de euforia de candidatos que ha despertado en la política local su performance electoral.

“Creo que nuestro resultado fue un mensaje muy claro a la sociedad y a la clase política: hay un cambio de paradigma. La sociedad ya estaba harta de la injerencia y del gran peso del Estado”, indicó. Y agregó: “El mensaje que llevamos a toda la provincia —y el Presidente a todo el país— es que haya más libertad y mayores posibilidades de desarrollo para la gente. Esto incluye generar condiciones para la propiedad privada y que los impuestos funcionen bien. Uno tiene que expresarse desde su lugar, y nosotros lo hemos hecho desde Córdoba”, cerró el flamante diputado.