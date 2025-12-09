Menos impuestos en el agro: Caputo baja retenciones y apuesta por un shock de competitividad

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una reducción de dos puntos porcentuales en las retenciones aplicadas a los principales cultivos. La medida, que rige desde hoy, busca aliviar la carga fiscal del sector que aporta cerca del 60% de las exportaciones argentinas y reactivar la competitividad agroindustrial en un contexto de precios internacionales volátiles.

Facundo Macarrón apuntó contra los fiscales: “Se me acusó porque soy gay”

“Es un paso más hacia el alivio fiscal”

Caputo presentó el anuncio con un mensaje directo: “Avanzamos en una reducción permanente de los derechos de exportación. Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente”, afirmó.

También anticipó que el Gobierno hará “todo lo posible” para avanzar hacia un esquema sin retenciones, “siempre que las condiciones macroeconómicas lo permitan”.

Luis Caputo, Ministro de Economía, en X (ex twitter) sobre las retenciones en granos

Desde el Ministerio señalaron que la rebaja apunta a mejorar la competitividad de la agroindustria, un sector que sigue siendo “uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”. El ministro sostiene que la reducción de retenciones busca darle previsibilidad al campo y acompañar su capacidad de generar empleo y desarrollo en todo el país.

Vuelve la Noche de las Compras en Córdoba: dos jornadas, descuentos y un auto 0 km para quienes compren

En su mensaje público, Caputo reforzó esa idea con una definición directa: “El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”. Para el funcionario, este paso forma parte de una estrategia que apunta a consolidar el crecimiento del sector y ampliar la presencia argentina en los mercados internacionales.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la baja se aplica de inmediato y remarcó: “El camino siempre será el de bajar impuestos respetando el equilibrio fiscal”.

Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, en X sobre retenciones en granos

El cuarteto hace historia: la UNESCO declara al género cordobés Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Cómo quedan las retenciones desde hoy

Tras la decisión oficial, las alícuotas para el campo quedan así: