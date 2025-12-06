Mercado de Arte concluye su edición con una nutrida agenda de cierre

Córdoba le dice adiós a una nueva edición de su Feria de Arte Contemporáneo (MAC 2025) que se asentó este año en el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos y se convirtió en un encuentro que reunió a más de 400 artistas y 60 galerías en cuatro días intensos de creación y debate.

El pulso curatorial, a cargo de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll, se centró en el lema “Sobre lo Mercurial”, una poética que buscó encapsular la versatilidad y los constantes desplazamientos de las prácticas artísticas, en un contexto de transformaciones veloces y nuevas sensibilidades, marcando un quiebre con lo estático.

Chau Zonas, hola Constelaciones

Una de las grandes movidas de esta edición fue el reemplazo de las tradicionales zonas por un sistema de “Constelaciones” para guiar el recorrido. Una metáfora espacial que se traduce en nuevos modos de entender y consumir el arte.

Así, el lugar de encuentro de galerías ya consolidadas y los proyectos emergentes que prometen renovar la escena se aglutinaron en Crespo y Bonino; Myriam Stefford fue el nicho para las propuestas más transdisciplinares, y la Constelación de Ediciones buscó sacar al arte del lienzo para cruzarse con la práctica editorial, con libros, fanzines y espacios dedicados a las infancias y adolescencias.

Pero el verdadero corazón del movimiento fue “Orbital”, que se encargó de integrar charlas, performances, imágenes en movimiento, celebraciones y una Agenda Satelital que conectó a la feria con galerías, talleres y espacios culturales de toda la ciudad e interior de la provincia.

Descentralización y Nuevas Mitologías

El carácter federal de MAC 2025 se amplió este año con dos ejes territoriales que llevaron el arte contemporáneo fuera de la capital, buscando generar nuevas rutas culturales y turísticas que integren arte, comunidad, paisaje y patrimonio.

85 años de la Cultura Británica, un bastión que sobrevive a las tormentas

Bajo el lema “Nuevas Mitologías”, y la curaduría de Natali Bonaudi y Cruz Marguett, el Puente Uruguay de Villa Carlos Paz recibió muestras, intervenciones urbanas y encuentros con artistas locales y provinciales (actividad que irá hasta el 8 de diciembre, de 9 a 21).

En tanto, “Ruta Periferia” fue el corredor que recorrió el eje de la Ruta E53, integrando a Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja, en un proyecto que buscó visibilizar la creación contemporánea en territorios de fuerte identidad serrana.

Una agenda para no perderse nada

La Feria, que abre hoy por última vez con entrada libre y gratuita hasta las 20, tendrá un cierre cargado de actividades que combinan lo lúdico, lo conceptual y lo festivo.

Entre las actividades previstas se cuenta un ciclo de video curado por la Especialización en Producción Artística Contemporánea de la UNC (de 16 a 18); la presentación del libro “¿Hacemos Arte?”, de Juan Juares y el “Observatorio de tesoros” guiado por Cho Bracamonte a las 16 y a las 17, y una visita guiada sensorial (a las 17) en la que Zezé Fassmor propone un recorrido performático y táctil, con relato, diseñado para personas ciegas.

Además, a las 18 habrá un recorrido guiado con “Los imperdibles de MAC” a cargo de referentes como Atilio Bugliotti y Gisela Mailen Scotta, quienes contarán sus secretos al momento de adquirir una obra. Por último, el cierre estará a cargo de Un Mundo Feliz.

La Agenda Satelital seguirá hasta el lunes 8 con el Salón de bellezas etc. en Alta Córdoba, una venta fugaz de “fantasías, regalos y usables de artistas” con piezas de Argentina y México.