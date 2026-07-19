Milei anunció un feriado nacional para recibir a la Selección y espera una definición del plantel

El Gobierno nacional confirmó que declarará un feriado nacional para acompañar los festejos de la Selección argentina tras su participación en el Mundial 2026. El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei, quien aclaró que la medida quedará supeditada a la decisión que tomen los futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni respecto del día elegido para las celebraciones.

“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales, en un mensaje que rápidamente tuvo repercusión política y deportiva.

La decisión de la Casa Rosada llegó pocas horas después de la final disputada en Estados Unidos y en medio de la expectativa por el regreso del plantel al país. Desde el Gobierno reconocían desde hace días que analizaban distintas alternativas para facilitar la movilización de miles de hinchas, conscientes de que el recibimiento volverá a convertirse en un acontecimiento masivo.

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La experiencia del Mundial de Qatar 2022 sobrevuela todas las conversaciones entre el Gobierno nacional, la Asociación del Fútbol Argentino y las autoridades porteñas y bonaerenses. Aquella celebración, que reunió a millones de personas en las calles, obligó a modificar el operativo de seguridad y dejó imágenes que todavía permanecen en la memoria colectiva.

Por ese motivo, el Ejecutivo comenzó a trabajar en un dispositivo especial para coordinar el traslado de la delegación y garantizar el desarrollo de los festejos. El objetivo es evitar desbordes y ordenar una celebración que, cualquiera sea el resultado deportivo, promete convocar a una multitud.

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En Balcarce 50 sostienen que la decisión de establecer un feriado nacional busca facilitar la participación popular y evitar complicaciones en el funcionamiento del transporte y la administración pública. El anuncio también refleja el impacto político y social que volvió a generar la campaña de la Scaloneta.

La definición quedó en manos de los jugadores

Pese a la confirmación del feriado, el Gobierno evitó precisar cuándo se concretará la medida. La fecha dependerá exclusivamente de la agenda que definan los futbolistas y el cuerpo técnico una vez finalizada la competencia.

En la Casa Rosada destacan que la prioridad es acompañar el deseo del plantel y garantizar las condiciones para que el encuentro con los hinchas pueda desarrollarse sin inconvenientes. En ese marco, la AFA y las autoridades nacionales continuarán trabajando durante las próximas horas para ultimar los detalles logísticos. La expectativa crece minuto a minuto. Mientras millones de argentinos esperan el regreso de la Selección, el Gobierno apuesta a capitalizar el clima de celebración y a evitar los errores organizativos que marcaron el último recibimiento mundialista.