Milei tira el achique, y el deporte argentino queda fuera de juego

“Ganamos con el corazón, pero también necesitamos plata”, disparó la cordobesa Fernanda María Russo ante las cámaras de la TV, tras ganar su segunda presea dorada en los Juegos Suramericanos 2026. La tiradora apuntó con decisión al centro del asunto y sus palabras tuvieron la misma certeza que su rifle de aire comprimido en el ‘Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo’ de la localidad santafesina de Recreo. “Por más que estemos arriba en Sudamérica, es un medallero mentiroso. Se hace lo que se puede. Es muy triste la situación que está viviendo el deporte amateur. La verdad es que estamos donde estamos porque los argentinos tenemos huevos y ovarios”, destacó la atleta que nació en La Docta, se inició en la competencia en La Rioja y actualmente reside en Buenos Aires.

Algunas semanas atrás, María José Granatto, la capitana de ‘Las Leonas’, había marcado la cancha luego de la consagración del seleccionado argentino en el Mundial de Hockey Sobre Césped de Países Bajos y Bélgica: “Si a esto lo hicimos con lo que teníamos, imagínate con más apoyo”. “Como argentinos, todo nos cuesta más. El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad, y hay que poner mucha más inversión en él”, destacó la jugadora bonaerense. “VAMOS LEONAS CARAJO”, había escrito en su cuenta de ‘X’ el presidente Javier Milei, tratando de colgarse la medalla.

RUGIDO DE LEONA. “Si a esto lo hicimos con lo que teníamos, imagínate con más apoyo”, dijo María José Granatto, la capitana del seleccionado campeón mundial de hockey sobre césped. /// REDES

“Estamos invirtiendo 50 millones de dólares por año en el deporte”, se atajó Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. “Yo tengo un gran reconocimiento a los atletas, su talento y la garra que le están poniendo y vamos a coordinar siempre los mejores apoyos posibles”, sostuvo el funcionario, quien anunció que el Gobierno Nacional comenzará a publicar información sobre el respaldo estatal.

Un informe de ‘Táctica-Laboratorio del Deporte Argentino’ le ganó de mano al desangelado exmotonauta y otrora muchacho peronista: “El análisis de las partidas específicas por programa muestra un importante ajuste en comparación con el primer semestre de 2023, en términos reales: -82,8% para el deporte comunitario, -75% para el Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), -30,8% para la infraestructura deportiva, -98,8% para los clubes de barrio y -99,7% para las competencias nacionales”, se concluyó respecto al presupuesto específico de 2026.

"Se hace lo que se puede, es muy triste la situación que está viviendo el deporte amateur", alertó la tiradora cordobesa Fernanda Russo, luego de ganar dos medallas de oro en los Juegos Suramericanos.

“El deporte argentino atraviesa la desfinanciación más profunda de su historia. El recorte de más del 70% del presupuesto destinado al deporte amateur no es un error de cálculo ni una contingencia, es una decisión política e ideológica de la actual administración”, advirtió recientemente Claudio Morresi, exsecretario de Deportes de la Nación. “Esta quita masiva, combinada con el modelo de asfixia planificada que ejecutan Milei y Caputo, hiere de muerte a la base misma de nuestra identidad colectiva. Afecta tanto el tejido social y comunitario de los clubes de barrio, hoy acechados por el ahogo tarifario y la presión privatizadora, como la soberanía de nuestro alto rendimiento, vaciado sistemáticamente mediante quita de becas, cancelación de apoyos para competencias internacionales y abandono en la adquisición de materiales”, precisó el exfutbolista.

DESDE LA BASE. “El impacto del desfinanciamiento es enorme”, afirma Marina Lesci, vicepresidenta de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. /// FACEBOOK MARINA LESCI

La base no está

“El impacto de la decisión política de no apoyar al deporte es enorme”, asegura Marina Lesci, exintendenta y actual funcionaria del gobierno de la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora y vicepresidenta de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. “La caída del presupuesto es abrupta. De los últimos 100 años, es el momento de la historia en que menos se apoyó a los clubes y al alto rendimiento en Argentina”, subraya la referente del Club Social y Deportivo Defensores de Banfield, cuyo equipo de voleibol masculino compite en la máxima categoría de ese deporte a nivel nacional.

“En 2023, con otra estructura y otro gobierno, los clubes de base tenían 6.800 millones de pesos asignados, que se ejecutaron casi en su totalidad, fundamentalmente en programas como ‘Clubes en Obra’, que brindaba apoyo para la mejora de infraestructura, y ‘Hay Equipo’, destinado a garantizar el acceso del deporte a niños y adolescentes. Eso se fue cayendo, ‘Clubes en Obra’ se transformó en ‘Clubes Argentinos’, y hoy tenemos destinada una partida de 108 millones de pesos, que el año pasado ni siquiera se llegó a ejecutar”, añade la abogada y dirigenta social.

“De los últimos 100 años, es el momento de la historia en que menos se apoyó a los clubes y al alto rendimiento en Argentina”, advierte Marina Lesci, vicepresidenta de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.

“La diferencia entre un número y otro es terrible, y a eso hay que sumarle la inflación y los tarifazos. Hoy no conozco a ninguna institución que le hayan asignado ‘Clubes Argentinos’, pero además no hay ninguna área del gobierno nacional que tenga contacto con las entidades. Esto va de la mano con la falta de apoyo que están denunciando los atletas de alto rendimiento y va a tener un impacto muy grande y por muchos años, ya que los deportistas que hoy no se están formando en los barrios son los que deberían estar representando al país dentro de un tiempo”, puntualiza.

DEPORTE Y DISCAPACIDAD. “El abandono del Estado es absoluto”, asegura Juan Carlos ‘Beto’ Rodríguez, ex presidente del Comité Paralímpico Argentino. /// REDES

Doble ajuste

“El abandono del Estado es terrible”, afirma Juan Carlos ‘Beto’ Rodríguez, ex presidente del Comité Paralímpico Argentino, máxima autoridad de la Federación Argentina de Deportes sobre Silla de Ruedas y entrenador del seleccionado nacional de atletismo adaptado. “En 2023 asignaron 12 mil millones de pesos al Enard y la Secretaría de Deportes, y desde entonces nunca actualizaron el presupuesto y fueron bajando el porcentaje de ejecución. ¿Dónde está toda esa plata? Además, recortaron de un plumazo el 70% de las becas y achicaron a un 33% la población del Cenard, donde quedan 80 personas entre deportistas y técnicos, y desmantelaron el centro médico”, añade el exbasquetbolista y exmaratonista, nueve veces ganador de la tradicional carrera San Silvestre de Brasil.

“Estamos tan mal que nuestros deportistas hoy tienen que apuntar todos los cañones a participar de unos Juegos Suramericanos, para poder justificar logros y mantener la bequita”, destaca Rodríguez. “En el deporte paralímpico es peor. Allí los pibes están solos, y no tienen futuro”, subraya.

“Estamos tan mal que nuestros deportistas hoy tienen que apuntar todos los cañones a participar de unos Juegos Suramericanos, para poder justificar logros y mantener la bequita”, señala 'Beto' Rodríguez, ex presidente del Comité Paralímpico Argentino.

“En Argentina hay más de seis millones de personas con discapacidad y desde el Gobierno Nacional hoy tratan de desestimar eso. Son personas crueles, sádicas, que mienten cuando dicen que había pueblos con más pensiones que habitantes. Este ensañamiento con nuestro colectivo es un retroceso enorme como sociedad. Yo tuve la suerte de poder trabajar, pero hay mucha gente que sin la ayuda del Estado se muere”, destaca ‘Beto’.

Según trascendió, el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 será votado en la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles 4 de noviembre, cuatro días antes de la visita a Argentina del Papa León XIV. “Seguramente nos van a tratar de distraer con las Malvinas o alguna otra cosa, porque estos tipos son como el tero, que gritan en un lado y ponen el huevo en otro. Más allá del desfinanciamiento de la educación, la salud, la discapacidad o el deporte, de la profundización de los recortes, yo creo que este presupuesto esconde algo mucho más grande y mucho más grave”, apunta Rodríguez.