Nepotismo: De 30 magistrados solamente 11 no tienen familiares designados en tribunales

El Poder Judicial de la Nación sigue siendo esquivo al acceso de su personal por mérito, a través de concursos abiertos. La gran responsable es la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lleva 12 años sin reglamentar la Ley N° 26.861 que fijó el ingreso democrático e igualitario.

A diferencia de la Defensoría General y la Procuración General de la Nación que sí la implementaron, a lo largo de los años la Corte cambió su integración pero no la resistencia a abrir concursos.

El resultado es un sistema consolidado de nombramientos por consanguinidad, vínculos familiares y sociales que desata internas, alineamientos, venganzas, según quien construye y desafía a quien tiene más poder.

Para ingresar no se exige título de abogado. Cada designación depende de las Cámaras Federales de Apelaciones y los Tribunales Orales Federales de cada jurisdicción, según el caso.

Al no existir un concurso donde los aspirantes deban demostrar formación y habilidades, los nombramientos siguen surgiendo de acuerdos, que lejos de construir paz desatan batallas por los cargos. Córdoba, en diciembre de 2025 no es la excepción. Lo mismo pasa con los contratos.

Este medio elaboró una nómina de los magistrados federales en toda la provincia, los únicos que ingresan por concursos. Son jueces de primera instancia (4), vocales de Cámara (4), vocales de Tribunales Orales (TOF) (6), fiscales federales (8) y defensores públicos (8) de Córdoba Capital, Río Cuarto, Villa María, Bell Ville y San Francisco. Actualmente son 30, con numerosas vacantes por cubrir.

Únicamente 11 no tienen parientes designados en los tribunales federales. Ellos son: los jueces Carolina Prado y Carlos Ochoa; los fiscales Enrique Senestrari, Rodolfo Cabanillas (subrogante), Carlos Gonella y María Schianni, y los defensores públicos Mercedes Crespi, Ana María Blanco, María Luz Felipe, Juan Pulcini y Natalia Bazán.

Los 19 restantes —la gran mayoría jueces— tienen esposa, ex o actual pareja reconocida socialmente, hijos, sobrinos o cuñados en algún cargo. No es lo mismo en todos los casos. Mientras algunos, lograron que un hijo sea nombrado, otros tienen a casi toda la familia trabajando en tribunales federales.

La presente búsqueda se realizó sobre la nómina de personal del Poder Judicial de octubre 2025 publicada por el Consejo de la Magistratura, que incluye fecha de nacimiento de cada empleado, fecha de ingreso, último ascenso, DNI, categoría y lugar donde trabaja.

Poder, estabilidad laboral, horario, y vacaciones —con feria judicial en invierno y verano— son anzuelos irresistibles para conseguir un puesto. Un paraíso para cualquiera.

¿CUÁNTO COBRA EL PERSONAL JUDICIAL? Esta es la escala salarial vigente a partir de octubre 2025, aprobada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para todo el país.

En un país donde gana la informalidad laboral, con salarios paupérrimos, ingresar al Poder Judicial asegura un sueldo inicial de bolsillo por encima de los $2 millones. En este informe que publicó la Corte Suprema en su sitio Transparencia, se puede ver la escala salarial desde octubre 2025.

Se puede observar el total básico para cada categoría que parte de $1.477.789,10. A cada básico hay que sumar adicionales por un 50% más, aproximadamente para tener idea del sueldo neto.

Este medio también consultó a siete fuentes de la Justicia Federal de Córdoba. Encontró cuestionamientos a que se publique esta nota, cuyo único objetivo es transparentar la situación. Una de ellas advirtió que hay cargos que magistrados conceden “a cambio de favores” de sectores externos al Poder Judicial como, por ejemplo, empresarios. Un dato extra a la consanguinidad. Y otra se quejó por la falta de recursos materiales y tecnológicos. Mientras trabajan con lo mínimo, se desatan batallas por cargos muy bien remunerados.