“No veo un ‘riesgo Milei’ similar al ‘riesgo kuka’, pero los errores lo están golpeando mucho”

-¿Empieza a emerger un “riesgo Milei”, por errores del propio gobierno?

-A medida que van apareciendo los errores ligados a políticas que no resuelven la micro economía y a que la casta parece estar ligada a la corrupción y privilegios de algunos funcionarios, el no a Milei cada día crece más. Entonces, vemos una balanza que cada vez se está desbalanceando más. No veo un “riesgo Milei” comparado a “riesgo kuka” , son dos cosas no comparables, pero es cierto que estos errores golpean mucho a Milei.

-¿Por qué no se pueden comparar?

-Porque no está instalado que Milei o las políticas que lleva adelante sean un riesgo como sí lo está, para el 50% de la Argentina, el riesgo-kuka. Lo que está claro es que Milei, en lo que le prometió a su electorado, no está cumpliendo. Ni en la economía ni en la casta entendida como corrupción y privilegios le está yendo bien. Entonces, eso le hace bajar, y fuerte, la credibilidad. El riesgo-kuka es como un sinónimo de riesgo país. Con las políticas anteriores se destruía toda la economía y acá lo que está haciendo no es destruirla, sino tenerla totalmente concentrada y sin resultados.

-El “riesgo Milei” lo genera el propio Milei.

-Tiene una complicación extra porque lo que se está planteando es sí o no a Milei. No es una cuestión de un índice: es una cuestión personal hacia él y su gobierno. Entonces, en esa calificación, que el “no a Milei” represente el 60%/65% le genera un problema para la primera o segunda vuelta en términos electorales.

-Tiene mucho tiempo para recuperarse de niveles tan altos de rechazo.

-Lo que pasa es que el momento es ahora, ya se está complicando mucho. No es algo que pueda pasar para más adelante. Vuelvo a lo mismo: el problema es cuando directamente se pierde credibilidad. Ya no importa lo que hagas o digas, no te compran tu narrativa. Para que haya un cambio en el electrocardiograma -en el gobierno y en Milei- tiene que funcionar la economía en el bolsillo de la gente y tiene que haber claridad extrema respecto a corrupción y privilegios. No puede haber dudas, tiene que ser implacable. Y en ambas cosas no está pasando. No está siendo implacable de un lado y tampoco está funcionando la economía y eese es el gran problema.

-Y ahí surge el “riesgo Adorni”.

-Sí, eso puede ser. Que se siga discutiendo y hablando de Adorni como tema central en la discusión argentina desde hace 45 días dice bastante. En ese sentido, el “riesgo Adorni” es más palpable porque toca esa variable de casta, privilegios y corrupción. El gobierno llegó inspirado en eso, gran parte de su apoyo popular vino de ahí, de la desesperación económica y de luchar justamente contra la corrupción y los privilegios de la política.

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-Y en este escenario, ¿Milei tiene hoy el apoyo del núcleo duro y un poco más?

-Se fue reconfigurando un poco, porque el núcleo duro es más chico.

-¿Cuál es el núcleo duro de Milei a nivel nacional? ¿30 puntos?

-No, yo creo que menos. Lo que pasa es que después hay otra porción que, si no tiene ninguna alternativa y enfrente está el riesgo-kuka, el peronismo y ninguna alternativa clara de derecha, automáticamente el gobierno crece 10 o 12 puntos. Creo que hoy está en torno a los 33 puntos y eso no quiere decir que todo sea voto duro.

-Y bajando.

-Sí, claro. Desde noviembre, que fue el mejor momento del gobierno después de las elecciones de octubre, estaba en 49 puntos. Y de ahí a la primera semana de mayo cayó al 33.

-¿Del otro lado emerge alguien o todavía hay una dispersión muy grande?

-Yo veo tres opciones: Sergio Uñac, el gobernador de San Juan que hizo un prelanzamiento esta semana y que mostró que tiene convicción y ganas. Veo a Sergio Massa, que siempre es candidato, y por supuesto a (Axel) Kicillof. Creo que hoy, para disputar seriamente el poder, la Argentina tiene que salir con un acuerdo de un peronismo más amplio. No hablar solamente de los K, ir un peronismo más amplio.Uñac dijo en Blender una frase que me resonó: “peronismo de solución”. Dejar de discutir lo ideológico y ser pragmáticos en un momento donde la gente pide señales claras, pero también gente que pueda conducir el barco en términos económicos. Y por ahí va a pasar la disputa en la oposición.