"No vi a la oposición buscando a Agostina": los abogados del padre salieron al cruce de las críticas y defendieron la investigación

Mientras la causa por el femicidio de Agostina Vega sigue sumando detenidos y nuevas líneas de investigación, los abogados del padre de la adolescente salieron a responder las críticas que distintos referentes políticos realizaron contra el fiscal Raúl Garzón y el desarrollo de la pesquisa.

Fernanda Alaniz y Gino Torreani, representantes legales de Gabriel Vega, defendieron el trabajo realizado hasta el momento por la fiscalía y apuntaron directamente contra sectores de la oposición que en los últimos días impulsaron cuestionamientos públicos e incluso pedidos de juicio político.

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"Yo no vi al señor De Loredo en Ampliación Ferreyra, en los rastrillajes, aportando algún tipo de dato o información. Ni De Loredo ni ninguna de las partes de la oposición se acercó a nosotros", sostuvo Alaniz.

Los abogados consideraron que quienes cuestionan la investigación deberían involucrarse más activamente en la búsqueda de respuestas y en el acompañamiento a las familias.

En diálogo con La Voz En Vivo, los letrados afirmaron que no observaron a dirigentes opositores participando de los operativos de búsqueda, colaborando con información relevante o tomando contacto con los familiares de la víctima. Por el contrario, aseguraron que sí recibieron acompañamiento institucional por parte de funcionarios vinculados al oficialismo.

"Me hubiese encantado que fueran a acompañarnos"

La respuesta llegó luego de que dirigentes opositores cuestionaran públicamente la actuación del fiscal Garzón y sugirieran que algunos abogados de la causa actuaban de manera funcional al poder político.

Alaniz rechazó esa interpretación y sostuvo que el rol de la querella es colaborar con el avance de la investigación. "Me hubiese encantado realmente que fueran a acompañarnos en la búsqueda, que nos hicieran sugerencias desde su experiencia. Deberían acompañar o perder el tiempo buscando, no tratando de tirar abajo el esfuerzo de los demás", afirmó.

La letrada también defendió la postura que había expresado semanas atrás durante una conferencia de prensa en la que respaldó públicamente al fiscal Garzón. Según explicó, esa posición surgió por pedido expreso del padre de Agostina.

El apoyo del padre de Agostina al fiscal

Alaniz reveló que Gabriel Vega pretendía manifestar personalmente su respaldo al fiscal, aunque finalmente no pudo hacerlo debido a su estado emocional tras conocerse el desenlace de la búsqueda. "El papá de Agostina pidió esa conferencia para apoyar al fiscal. Él conocía todas las internas de la investigación y entendía que la acción había sido oportuna y correcta", explicó.

Según los abogados, Vega siguió de cerca cada una de las medidas tomadas durante la búsqueda de su hija y mantiene confianza en el trabajo desarrollado por la fiscalía.

Más sospechosos y una investigación que sigue abierta

Más allá de la discusión política, los abogados insistieron en que la causa todavía está lejos de agotarse. Tras la detención de Soledad Andreani, dueña del Ford Ka utilizado presuntamente para trasladar el cuerpo de Agostina, sostuvieron que podrían existir más personas involucradas.

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"Todas las personas que estuvieron en la casa tienen algún grado de implicancia. Es imposible que no hayan visto ni escuchado nada", planteó Alaniz.

La querella también puso bajo la lupa a integrantes del entorno cercano de Claudio Barrelier y sostuvo que existen contradicciones en varios testimonios incorporados al expediente. "Mencionaban que era como un papá para Agostina; entonces, ¿cómo iban a ir a describirlo como sospechoso?".

"La sociedad merece saber qué pasó"

"Hacemos un llamado a la responsabilidad de lo que se comunica porque del otro lado hay dos familias", señalaron.

Finalmente, remarcaron que el objetivo central sigue siendo esclarecer completamente lo ocurrido con Agostina y determinar todas las responsabilidades. "La sociedad merece saber qué pasó con Agostina porque nos ha acompañado en todo momento", concluyeron.