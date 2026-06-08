Nueva detenida en el caso Agostina Vega: detuvieron a Soledad Andreani por el auto que usó Barrelier para trasladar el cuerpo

Soledad Andreani, expareja de Claudio Barrelier, fue detenida este domingo en Córdoba en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

Según la reconstrucción judicial, Barrelier utilizó el Ford Ka negro de Andreani para trasladar el cuerpo de la víctima desde la vivienda de barrio Cofico hasta el lugar donde fue encontrado.

La mujer aseguró que prestó el vehículo el lunes 26 de mayo sin saber lo que había ocurrido.

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El caso Agostina mantiene en vilo a Córdoba desde el 23 de mayo, cuando la adolescente salió de su casa en barrio General Mosconi y nunca regresó. Barrelier, hombre de confianza de la familia e imputado por privación ilegítima de la libertad calificada que derivó en femicidio, permanece detenido en la cárcel de Bouwer mientras la investigación avanza y suma nuevos detenidos.

El fiscal Raúl Garzón ordenó allanamientos en dos puntos clave: el lugar donde el hijo de Andreani llevó el auto a lavar, a tres cuadras de la vivienda familiar en barrio Yofre, y Wachitas Bar, un local de Nueva Córdoba donde Andreani se desempeñaba como productora según sus propias redes sociales.

La versión de Andreani

En sus declaraciones públicas, Andreani se presentó como una víctima más del acusado. Dijo que Barrelier le pidió el auto de forma insistente, dado que necesitaba llevar ropa a un familiar, y que ella terminó prestándoselo a pesar de tener "una fea sensación".

Cuando recuperó el vehículo, aseguró que solo sintió olor a cigarrillo.

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Sin embargo, la versión de Andreani choca con la lectura de los abogados que representan a la familia de Agostina. Tanto la querella del padre como la de los abuelos habían solicitado su imputación por encubrimiento antes de que se concretara su detención.

El abogado Carlos Nayi sostuvo que Andreani habría servido como un apoyo logístico para el traslado del cuerpo de la niña. Apuntó al lavado posterior del vehículo.