Paro general en Córdoba: qué pasa con el transporte y qué gremios se adieren

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la realización de un paro general de 24 horas sin movilización, programado para este jueves 19 de febrero. La fecha está sujeta al inicio del debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

La medida de fuerza, definida por el Consejo Directivo de la central, busca expresar el rechazo sindical al proyecto oficialista. El impacto será significativo debido a la participación de gremios estratégicos en todo el país.

Transporte y movilidad

El transporte público no funcionará durante la jornada de protesta, garantizando un impacto total en la actividad. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que no habrá servicio de colectivos en ninguna jurisdicción.

A esta parálisis se suman los gremios ferroviarios y los maquinistas de trenes de La Fraternidad. También se verán afectados los vuelos comerciales por la adhesión de los pilotos (Apla) y personal aeronavegante.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) también ratificó su participación. Esto incluye a camioneros, taxistas, trabajadores del subte y personal marítimo y fluvial.

Educación, bancos y sector público

En el ámbito educativo, se prevé la suspensión de clases en diversas jurisdicciones debido a la adhesión de docentes y personal administrativo. Los bancos, tanto públicos como privados, tampoco brindarán atención al público.

El sector público se verá afectado en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal. En los centros de salud, la atención será limitada y solo se mantendrán las guardias mínimas obligatorias.

Por su parte, los gremios industriales como metalúrgicos, mecánicos, construcción y alimentación también se sumarán a la huelga. En el comercio, el impacto será dispar según la provincia y la modalidad de apertura de cada local.