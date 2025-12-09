Passerini celebró el reconocimiento del cuarteto como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Córdoba sumó un nuevo capítulo a su historia cultural este martes, luego de que la UNESCO declarara al cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El anuncio se realizó desde Nueva Delhi, India, donde el Comité Intergubernamental avaló la candidatura presentada por la Municipalidad de Córdoba en 2022. Tras conocerse la decisión, el intendente Daniel Passerini celebró el reconocimiento y destacó la profunda relación del género con la identidad local.

El cuarteto hace historia: la UNESCO declara al género cordobés Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Passerini expresó su alegría a través de la red social X y afirmó que “hoy el mundo reconoce lo que los cordobeses sentimos desde siempre: el cuarteto es cultura, es pueblo y es corazón”. Además, remarcó que esta música forma parte de la vida cotidiana de Córdoba y que su valor trasciende generaciones, incluso a través de su inclusión en los contenidos educativos de escuelas y jardines municipales.

El proceso que culminó hoy comenzó en 2022, cuando el entonces intendente y actual gobernador Martín Llaryora inició la presentación ante la UNESCO. En 2024, Passerini anunció que la candidatura había sido admitida para evaluación formal, paso previo al dictamen final que se conoció este martes 9 de diciembre, una fecha que queda grabada en la historia cordobesa.

Efecto Shakira en Córdoba: el show que marcará un récord económico y atraerá a más de 120 mil turistas a la ciudad

La declaración posiciona a Córdoba como Capital Mundial del Cuarteto y consolida un legado cultural que, según citó Passerini recordando a La Mona Jiménez, “los cordobeses cuarteteamos hasta morir”.