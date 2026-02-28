Passerini: foco en el “metro cuadrado” del vecino y reedita el “equipo” con el gobernador

Todo es lento en Córdoba. En algunos horarios, la ciudad se torna directamente intransitable. “Perdón la tardanza”, dice un funcionario, y agrega sin pudor: “Lo que pasa es que la ciudad es un obrador”. Antes de que llegue el reproche por la demora, el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández —que era parte de la charla— remata: “Córdoba está hermosa y vamos a trabajar para que esté mucho mejor”.

Los principales lineamientos que el intendente Daniel Passerini trazó para 2026 irán en esa tónica. Combinan gestión territorial, modernización tecnológica y una fuerte diferenciación política frente al Gobierno nacional. Pero hay algo que empieza a quedar claro: vuelve la campaña. Y comenzará a escucharse con más fuerza que “Daniel y Martín” son el mismo equipo y que eso es lo que necesita la Ciudad.

La idea no es nueva. En su momento se decía que José Manuel de la Sota fue el mejor intendente que tuvo Córdoba; luego se repitió con Juan Schiaretti y ahora se replica con Martín Llaryora. Los fondos provinciales jugarán un rol clave en la Córdoba que se reconstruirá en 2026. Desde el Palacio 6 de Julio aclaran que “la casa está en orden” y que se puede avanzar con lo proyectado porque “todos los patitos están en fila”. Sobran las palabras.

“El foco este año va a estar dado en el metro cuadrado de cada vecino”, aseguró Fernández, secretario de Gobierno y mano derecha del intendente. Explica que la prioridad será intervenir directamente en el entorno inmediato de los cordobeses, con obras de pavimento, iluminación y recuperación de espacios públicos.

Hay equipo y habrá obra



El plan contempla terminar el 60% que restan de las 800 cuadras de pavimento previstas en el plan original —la mitad con cloacas— y la recuperación de más de 160 plazas que habían quedado sin iluminación por problemas eléctricos. En este esquema, se destaca la articulación con el Gobierno provincial como condición clave ante la caída de fondos nacionales.

“La gestión se construye con el equipo, de manera complementaria con la Provincia”, afirmó un funcionario. Y agregó: “Lo que le tenemos que dar a la gente no es personalismo, sino gestión”.

Desde el Ejecutivo municipal reconocen una paradoja en la percepción ciudadana: muchas tareas de bacheo y pavimentación se realizan de noche para no afectar el tránsito, lo que provoca que a veces el vecino no advierta el trabajo. “La gente no te valora la obra y encima no te ve hacerla. Entonces, al otro día se levanta, hace todo el camino sin un pozo y cree que eso es natural”, graficó la fuente.

Medio ambiente: multas, decomisos y arrestos



Otro de los ejes centrales de la gestión será la limpieza urbana y la erradicación de micro y macro basurales. La estrategia combinará prevención con sanciones más severas. Se coordinarán acciones con la Justicia para aplicar multas, decomisos e incluso arrestos a grandes generadores de residuos y especuladores inmobiliarios, apoyándose en el Código de Convivencia y en el Instituto de Protección Ambiental.

Transporte: menos subsidios y más privados



En materia de movilidad, el oficialismo defiende la reestructuración del sistema de transporte urbano, donde la Municipalidad ahora financia el 25% y el resto queda en manos de empresas privadas como Coniferal, SiBUS y Tamsau.

Afirman que habrá más inversiones y que Grupo FAM comenzó su cuenta regresiva para mejorar su desempeño o dejar la prestación del servicio. “Se definirá en las próximas semanas, tras un período de prueba de 30 días”, aclaran.

Llega “Docta” con Inteligencia Artificial



Uno de los anuncios destacados para marzo será el lanzamiento de “Docta”, una plataforma basada en Inteligencia Artificial que busca transformar la relación entre el vecino y el Estado municipal. “Hay que diferenciar digitalización de inteligencia. La digitalización es hacer una foto. Docta es la integración de la respuesta o de la solución de los vecinos de manera articulada con la inteligencia artificial”, explicaron desde la Secretaría de Modernización.

El objetivo es centralizar y simplificar 300 trámites, facilitando gestiones como la renovación de la licencia de conducir y superando el modelo de ventanillas fragmentadas.

Mensaje político y crítica al modelo nacional



Passerini tendrá momentos dedicados a direccionar mensajes hacia el gobierno de Javier Milei. Apuntarán a la discusión sobre las tasas municipales y a la pérdida de puestos de trabajo. “Antes el gobierno nacional decía ‘no hay plata’. Ahora el gobierno nacional te demuestra que no hay trabajo”, lanzaron desde el entorno del intendente.

La respuesta será que la Ciudad, al igual que la Provincia, invierte en el fomento de la industria y el trabajo local. Como ejemplo, mencionarán la presentación del camión S-Way de Iveco, una automotriz que exporta desde Córdoba con impuestos cero a nivel municipal y provincial.

“Córdoba está hermosa, pero la queremos cada día mejor. Ojo: somos el único equipo capaz de hacerlo posible”, remata el alfil de Passerini. Es una frase que marcará el tono de 2026. Ambiciosa. Pero también estratégica: en el “equipo”, la Provincia necesita que la Ciudad se luzca. De lo contrario, el resultado puede ser más que ajustado. Y está claro que nadie quiere perder.