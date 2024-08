Planes para el fin de semana: Una guía de eventos y espectáculos para salir

- Búfalo. Luego de tres años tras las rejas, el Búfalo ha decidido cambiar su vida: retomar la relación con su hijo, ordenarse, conseguir un trabajo normal, no cometer más errores. Su pasado, no obstante, no pretende soltarlo y lo convence de dar un último golpe, pero las cosas salen muy mal y la deuda no es ahora con la sociedad, sino con el Tano, un tipo complicado que no piensa esperar.