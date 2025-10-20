Polémica en Córdoba: Nación subasta un terreno donde opera un hospital municipal

El Gobierno nacional incorporó al listado de bienes disponibles para subasta una parte del predio ferroviario de Forja, ubicado en el barrio Talleres Oeste de la ciudad de Córdoba. La propiedad, que figura bajo el programa de “ventas futuras”, abarca más de 170 mil metros cuadrados del antiguo complejo de Talleres Alta Córdoba.

La parcela está rodeada por las calles Colomprea, Yadarola, Punta del Sauce, bulevar Bulnes y avenida del Trabajo.

Y aunque aún no se fijó fecha para el remate, crece la preocupación por el futuro de un centro médico que funciona dentro del predio: el Hospital de Pronta Atención (HPA) Comipaz.

Inaugurado en mayo de 2023 sobre avenida Patria, la obra fue financiada por el Gobierno nacional durante la pandemia y actualmente depende de la Municipalidad de Córdoba.

De acuerdo con información de La Voz del Interior, la decisión sorprendió a la administración del intendente Daniel Passerini, que sostiene que existen acuerdos previos con la Nación sobre el uso de esas tierras. Asimismo, desde el municipio se advirtió que “nadie informó qué ocurrirá con el centro si se concreta la venta".

Un futuro incierto

Desde el municipio sostienen que existen acuerdos formales de cesión de tierras firmados con el Estado nacional, aunque aseguran que nunca obtuvieron respuesta por parte de la actual administración. “Se enviaron todos los convenios, pero no hubo contestación. La Nación decidió avanzar con la venta sin contemplar esos antecedentes”, indicaron fuentes del Palacio 6 de Julio, que además recordaron las obras de puesta en valor realizadas por la Municipalidad en la casona principal del predio y las tareas de mantenimiento destinadas a conservar su patrimonio arquitectónico.

Por su parte, urbanistas y especialistas en planificación advierten que el terreno requiere una normativa específica que ordene su uso y evite desarrollos improvisados.

En diálogo con el medio mencionado, Elvira Fernández, exdirectora del Instituto de Planificación Municipal (Iplam), subrayó que vender el espacio sin una estrategia definida implicaría perder una pieza clave del tejido urbano de Córdoba: "si la venta se utiliza para ejecutar un proyecto que mejore la ciudad, puede ser positivo. Pero si se entrega al mercado sin planificación, el riesgo es que se pierda un espacio estratégico y valioso".

Forja: un espacio con valor histórico y patrimonial

El predio de Forja es parte del patrimonio industrial cordobés. En sus 37 hectáreas se conservan alrededor de 50 construcciones antiguas, entre talleres, depósitos, oficinas y una casona principal. Su origen se remonta a los años ’40, cuando el lugar funcionaba como centro de reparación ferroviaria durante la Segunda Guerra Mundial.

Este sitio no solo representa un fragmento del desarrollo ferroviario nacional, sino también una pieza clave del paisaje urbano por su ubicación estratégica y su potencial para proyectos de recuperación patrimonial. Por ello, la exdirectora del Iplam remarca la importancia de crear normativas para los terrenos que aún no están regulados.

“Los organismos de planeamiento municipal deberían avanzar en la definición de usos y alturas permitidas, tomando como referencia las ideas del concurso. No se puede dejar estas tierras en un limbo, porque el riesgo es que terminen ocupadas o degradadas”, advirtió.