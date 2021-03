Preparan un equipo técnico de acción ante catástrofes

Tras un 2020 en el cual se vivió una verdadera tragedia ambiental con más de 350 mil hectáreas quemadas, la Provincia ultima detalles para poner en funcionamiento el denominado Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (Etac), un grupo de especialistas que trabajará en la planificación, prevención y control de catástrofes o situaciones de desastre.

El nuevo equipo contará con un plantel que tendrá dedicación plena en evitar que la provincia y principalmente las sierras sufran los embates de las catástrofes ya sean naturales u ocasionadas por el hombre. El anuncio oficial fue recibido con algunas críticas por parte de legisladores de la oposición, quienes calificaron al nuevo plan como “una cachetada hacia los bomberos”.

Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgos de la Provincia —el organismo que tendrá bajo su órbita a este nuevo equipo— dialogó con PERFIL CÓRDOBA y brindó precisiones respecto al flamante proyecto. “El equipo técnico de acción ante catástrofes, profesional, capacitado y entrenado para este tipo de situaciones que va a ser conformado por 350 bomberos voluntarios. Vamos a capacitar a 350 chicos para que puedan vivir de lo que aman y de lo que sienten hacer. Creemos que este plan es un verdadero golazo porque ya va a dejar de ser el verdulero, el panadero, el empleado. Si no que van a ser parte de un equipo que los capacita y entrena para trabajar en este tema”, precisó el funcionario.

“Van a ser agentes técnicos especialistas en catástrofe que van a depender de la policía, pero operativamente van a trabajar bajo el ámbito de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Habrá cinco bases operativas que coinciden con la zona de más alto riesgo de incendio forestal y crecida de alta montaña, estas son Sierras Chicas, Traslasierra, Punilla, Norte provincial y Calamuchita y Sur provincial”, agregó.

—Legisladores de la oposición consideran que este plan subestima el trabajo realizado por los bomberos voluntarios cordobeses hasta ahora. ¿Cuál es su mirada al respecto?

— Son interpretaciones mezquinas. Córdoba tiene a los mejores bomberos voluntarios del país y es algo que lo he dicho cada vez que pude. El mejor curso de la provincia de Córdoba son nuestros bomberos voluntarios y este equipo no llega para reemplazarlos. En Córdoba en catástrofe se trabaja un promedio anual de 40 a 50 días en el año. Excepcionalmente en el 2020 fueron 72 días de catástrofes por la magnitud de los incendios. Entonces, ¿cuál es la fortaleza que veo de los Etac? No lo veo en el trabajo de esos 50 días, ya que para eso tenemos el mejor equipo de respuesta que son los bomberos voluntarios, sino que nos vamos a hacer fuertes en los 310 días en que no tenemos catástrofes y en los que hay que trabajar en la prevención y planificación.

—¿Foco en la prevención?

—Claro. Justamente esta tarea no se la puedo encargar a los bomberos voluntarios, porque son justamente voluntarios. Ellos trabajan en otro lado, en una empresa, en un supermercado. La ley dice que están dispuestos para las emergencias, pero el patrón no los deja ir al cuartel todos los días a hacer prevención. Por eso queremos gente que esté las 24 horas haciendo prevención junto a los intendentes, los bomberos y las defensas civiles locales. Y en la catástrofe también van a trabajar sin superponer actividades. No es un grupo que va a llegar en un superavión y va a apagar el fuego, sino que vamos a trabajar mancomunadamente con el sistema de bomberos voluntarios.

— Son conscientes que cuando ocurra una catástrofe la lupa se pondrá en el trabajo de estos equipos. ¿Vive esto como una presión?

—Tengo 30 años de policía. Me tocó crear un equipo de negociadores en secuestros que era algo innovador, realmente novedoso. Negociamos en secuestros extorsivos y con ese equipo de la policía viajamos a Europa a capacitar a las principales policías europeas. Trabajamos en el País Vasco, con los Mozos de Escuadra de Barcelona; también con la policía especial de Madrid. Los grupos especiales son muy buenos cuando se encaran desde una perspectiva profesional. Estoy seguro que este equipo va a marcar un antes y un después en el trabajo en catástrofes y desastres. Eso no quiere decir que lo que se hizo antes se hizo mal. Estos equipos no nacen de errores. Nacen de superaciones. Nacen de creer que hay cosas que se hacen en el mundo y que funcionan. El futuro está en equipos que deben trabajar en prevención y que deben ser remunerados.

—¿Se incorporará tecnología para apoyar a este equipo?

—Va de la mano. Llevará un tiempo instalar todo en su totalidad. Este equipo viene de la mano de instalación de cámaras de monitoreo, de incorporación de nuevas tecnologías, el proyecto es muy ambicioso y no lo vamos a hacer en uno o dos años. El proyecto tiene un futuro muy grande.