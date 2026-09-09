Pruebas PISA: especialistas aseguran que Córdoba se mantuvo por encima de Nación “por mantener sus políticas educativas”

Los resultados de las pruebas PISA volvieron a dejar en evidencia las dificultades de los estudiantes argentinos, especialmente en matemática, donde 8 de cada 10 jóvenes de 15 años no alcanzan el nivel mínimo esperado. En Córdoba, en cambio, el desempeño se ubicó por encima del promedio nacional, un resultado que especialistas atribuyen a la continuidad de las políticas educativas y que también abre el debate sobre cómo se enseña y cómo se prepara a los alumnos para llegar a la universidad.

En diálogo con Punto a Punto Radio, la docente e investigadora Viviana Postay, explicó que los resultados de PISA muestran dificultades educativas a nivel internacional y que el fenómeno no se limita a la Argentina. "Países como España y Alemania han tenido resultados que no satisfacen debido a profundas brechas de desigualdad, y América Latina también muestra un rendimiento bajo.”

También remarcó que el contexto internacional permite analizar la situación argentina sin reducirla a las discusiones políticas locales. En ese marco, destacó el desempeño de Córdoba, que es evaluada por PISA como una región adjudicada con peso propio. Según explicó, la provincia “se ubicaría en el tercer lugar en la región después de Uruguay y Chile.”

Para Postay, “esto responde a que Córdoba ha mantenido una continuidad en sus políticas educativas a lo largo del tiempo, a diferencia de otras provincias donde los cambios de gobierno interrumpen las líneas de trabajo”, explicó.

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La docente también destacó que “Córdoba cuenta con cuadros técnicos y recursos propios para sostener el trabajo en el territorio, lo cual cobra relevancia en un contexto donde el financiamiento educativo nacional ha caído a niveles históricos muy bajos”, sostuvo. Además, remarcó la producción de materiales y documentos orientadores desarrollados durante décadas en áreas como matemática, lengua, cultura digital y convivencia, que incluso son utilizados por otras provincias.

Otro de los aspectos abordados fue el clima dentro de las aulas. Según explicó, casi el 50% de los estudiantes argentinos manifiesta percibir desorden o falta de un buen clima escolar. “La PISA indica que Argentina es el segundo país de la OCDE con mayor percepción de mal clima escolar”, sostuvo. Para la especialista, este escenario plantea la necesidad de reconstruir la autoridad docente, el orden y el vínculo entre las familias y las escuelas.

La mirada de la UNC

La secretaria académica de la Universidad Nacional de Córdoba, Claudia Torcomián, también analizó los resultados de PISA y puso el foco en qué mide realmente la evaluación. “No evalúan directamente contenidos curriculares. Sino que comparan la posibilidad de transferir esos contenidos a situaciones problemáticas básicas”, explicó.

Torcomián planteó que los resultados de una evaluación estandarizada deben interpretarse como una fotografía de un momento determinado. “A mí me parece que la prueba evalúa un momento, es un corte. Para evaluar saberes o habilidades se requiere un proceso”, sostuvo.

La especialista también consideró que las transformaciones culturales y sociales modificaron la manera en que los estudiantes aprenden, mientras que las instituciones educativas mantienen en muchos casos formas de enseñanza tradicionales. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia métodos más dialógicos y centrados en la resolución de problemas.

El ingreso universitario

Desde su experiencia en la UNC, Torcomián señaló que las dificultades no terminan con la escuela secundaria, sino que también pueden observarse durante el ingreso a la universidad. Explicó que los estudiantes atraviesan un proceso de adaptación que "puede extenderse durante aproximadamente un año".

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“Lo que más cuesta es ambientarse a un cambio espacial, a un cambio de ciudadanía y a un conjunto de normas diferentes, sumado a los contenidos curriculares”, explicó. La especialista describió el contraste entre las escuelas secundarias, donde los estudiantes suelen desenvolverse en grupos más pequeños y en contextos conocidos, y la universidad pública, con espacios más grandes y nuevas dinámicas.

Frente a esta situación, la Secretaría Académica de la UNC trabaja junto al Ministerio de Educación para identificar las áreas en las que los estudiantes presentan mayores dificultades. Torcomián explicó que comenzaron a convocar a adolescentes de escuelas secundarias para que puedan tomar clases de matemática en la universidad antes de comenzar sus estudios superiores.

“La idea es sumar otros espacios de ciencias básicas como física y química, ya que Argentina necesita que las nuevas generaciones se inclinen por carreras STEM”, concluyó.