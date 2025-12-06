Qué dicen las últimas encuestas sobre la relación entre LLA y el PRO

Recientemente, el expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, advirtió que ese sello tendrá un candidato propio en el turno electoral 2027. Se trató de un nuevo giro de su relación con La Libertad Avanza (LLA) y el presidente Javier Milei, que oscila entre las invitaciones a comer milanesas y el destrato, extremos que se combinan con la cooptación de dirigentes del PRO y la avanzada sobre las bancas amarillas que supuso el resultado de la última elección de medio término.

Sin embargo, el augurio de Macri debe ser visto dentro de un pronóstico reservado. Así como la UCR diluyó su carácter de fuerza nacional luego de la Convención de Gualeguaychú en 2015 (cuando el radicalismo selló su suerte al quedar como vagón de cola del PRO), 10 años después el signo amarillo parece correr la misma suerte. El primer paso se dio antes del ballotage de 2023, cuando el expresidente apoyó a Milei de cara a la segunda vuelta para apalancar la victoria frente al peronismo. El segundo se concretó en mayo pasado, con la victoria libertaria en el bastión amarillo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el tercero con la fusión por absorción del PRO en listas lideradas por LLA en casi todos los distritos del país, con algunas excepciones (como Córdoba y Río Negro).

La polarización emocional e incertidumbre económica marcan el tono de las encuestas

Esto crea una situación en apariencia paradójica: si bien LLA se impuso en las elecciones de medio término de manera clara, lo hizo con un caudal menor al de Cambiemos en el turno electoral comparable (2017) y también obtuvo una ventaja mucho menor sobre el pan peronismo (unos 5 puntos porcentuales a nivel país, contra los casi 15 pp que le sacó el PRO a Unidad Ciudadana + aliados hace 8 años). Así, el objetivo de Macri de quitar al peronismo del gobierno en 2023 se cumplió, pero a costa de debilitar al sello que fundó. Aunque hoy Milei tiene mucha menor satisfacción que la del expresidente a la misma altura de su gobierno, según la última encuesta de Udesa (40% frente a 53%), la transferencia de electores que comenzó en 2023 y se consolidó este año se insinúa como irreversible.

Lo mismo sucede con la aprobación: la de Milei es mucho menor que la de Macri a idéntica altura de su gobierno, según el mismo informe (45% contra 62%) pero, al haber capitalizado LLA la posición de alternativa al kirchnerismo, el desplazamiento del PRO a una posición marginal parece irremontable. En el marco de una polarización que goza de buena salud, como demostró el resultado del 26 de octubre (casi 41% para LLA y aliados vs casi 35% para el pan peronismo y aliados), una grieta recreada condena a los demás sellos y frentes a la irrelevancia electoral, si bien en términos parlamentarios pueden conservar una relativa importancia.

¿Qué pasa con el peronismo?



En ese marco, el peronismo, entre el desconcierto de la derrota, capitaliza la condición de ser la principal referencia opositora para casi el 70% de los electores. Perdió el gobierno en 2023 y la elección de este año (como viene sucediendo en los comicios de medio término desde 2017), pero conserva la ventana de oportunidad como alternativa al oficialismo: tanto la UCR como el PRO no llegan ni siquiera al 5% de menciones individuales como sello en ese mapa político.

De cara a la futura (e inevitable) sucesión en el pan peronismo, hoy se registra un empate técnico entre la expresidenta CFK y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con 26% frente a 25% de las menciones cuando se mide quién es el principal líder de la oposición. En esa grilla, Macri apenas alcanza el 2%, mientras que hay una ventana de oportunidad para nuevas figuras, dado que 23% responde “ninguno” y 15% “no sé”. En este contexto, de cara al turno 2027, el PRO enfrenta el dilema de la supervivencia, ya que se mantiene relativamente estable la proporción de electores que piensan que ese sello debe formar una coalición con LLA y crecen levemente quienes se inclinan por una cooperación legislativa sin sumarse al gobierno. Los principales cambios se dan en los extremos: mientras que tienden a caer los que prefieren una fusión entre sellos, suben quienes prefieren un PRO opositor.

Camino al 2027

Las encuestas, en resumen, evidencian que 10 años después del “suicidio político” de la UCR a nivel nacional (cuando prestó sus electores al PRO), el sello amarillo parece correr la misma suerte. Por otro lado, queda manifiesto que los votantes que “transfirió” el PRO a Milei en 2023 se aceleraron este año, y difícilmente, vuelvan al sello amarillo, siempre y cuando LLA conserve la condición de alternativa anti-K o anti peronista. Por último, lo que podría denominarse como pan peronismo, aun en medio de una interna y una sucesión no resuelta, está más fuerte que en el turno electoral 2017. Pero Milei, aún hoy victorioso, tiene menor fuerza que la de Macri a la misma altura de su gobierno. Para recobrar centralidad política, el PRO tiene una sola alternativa de cara a 2027: que Milei transite la segunda parte de su mandato en un contexto de crisis que lo debilite sensiblemente de cara al siguiente turno electoral.

*analista de opinión pública y mercado

@berranorman