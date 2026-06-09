Quinteros sobre la búsqueda de Luciana: “Los recursos para encontrarla son ilimitados”

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que más de 300 efectivos participan del operativo para encontrar a Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años desaparecida desde el lunes en Colonia Caroya. La base operativa fue instalada en la comisaría local y cuenta con unidades especiales de la Policía de Córdoba, bomberos, bomberos voluntarios, equipos de drones, personal del 911 y un importante despliegue logístico. “Tenemos más de 305 efectivos trabajando”, precisó durante una conferencia de prensa.

Según explicó, la búsqueda comenzó apenas la madre denunció la desaparición de la joven. “El hecho comenzó ayer a las 15.15 cuando la mamá de Luciana denunció en esta comisaría que había ido a buscarla al colegio y no la había encontrado”, señaló. También indicó que el fiscal Guillermo Monti tomó intervención inmediata y que las tareas no se detuvieron desde entonces. “Desde ayer a la tarde no hemos parado de buscarla. La estamos buscando, estamos siguiendo directivas”, afirmó.

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Quinteros confirmó además que se activaron todos los protocolos disponibles y que las rutas provinciales permanecen bajo control. “Las rutas de Córdoba están absolutamente controladas, tanto por Policía Caminera, Policía Rural y también por las Policías Departamentales”, sostuvo. También señaló que se solicitó colaboración a fuerzas federales y que el gobernador Martín Llaryora sigue minuto a minuto la evolución del caso. “El gobernador nos ha dicho absolutamente claro que los recursos para este tipo de búsquedas son ilimitados”, remarcó.

Respecto a la investigación, el ministro confirmó que Luciana salió del establecimiento educativo y que existen testimonios y registros que permiten acreditarlo. “La nena se fue del colegio. No se la ve ingresar nuevamente”, aseguró. Además, reveló que los investigadores lograron determinar el último impacto del teléfono celular y cuentan con testimonios considerados relevantes para la causa, aunque evitó brindar mayores detalles para no afectar la investigación. “Tenemos determinado el último momento tanto del impacto de antena telefónica como de testimonios muy claros, muy precisos y muy certeros”, indicó.

Por último, pidió cautela respecto a las versiones que comenzaron a circular sobre el caso y confirmó que distintos dispositivos electrónicos ya fueron incorporados a la investigación judicial. “La computadora de la propia Luciana y todos los elementos que se están investigando en la causa están en manos de las autoridades judiciales y policiales”, señaló. “Para no alimentar ningún rumor, no alimentemos tampoco desde los medios”, concluyó.

Hablo el abogado de la Familia

Luciana Aylén Barrios Alarcón desapareció este lunes luego de retirarse del Colegio Bonoris, en Colonia Caroya. Desde entonces, las autoridades provinciales desplegaron un amplio operativo de búsqueda que incluye rastrillajes terrestres y aéreos en distintos sectores de la región.

El abogado de la familia, Luis Gutiérrez, confirmó que el último dato certero sobre la adolescente corresponde al momento en que terminó su jornada escolar. “Salió del colegio y su celular se apagó”, afirmó. Según explicó el letrado, desde ese momento no fue posible reconstruir el recorrido de la joven ni establecer con precisión qué ocurrió después de abandonar el establecimiento educativo.

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Gutiérrez indicó que una de las cuestiones que analiza la investigación es el mecanismo habitual mediante el cual Luciana regresaba a su casa. “La rutina consistía en que su madre la pasara a buscar al finalizar las clases”, señaló. Por ese motivo, los investigadores intentan determinar con exactitud si la mujer estuvo presente en la puerta del colegio al momento de la salida y qué ocurrió durante los minutos posteriores a la desaparición.

Cámaras y pistas

La Justicia trabaja sobre registros de cámaras de seguridad ubicadas en Colonia Caroya y sectores cercanos con el objetivo de reconstruir los movimientos de la adolescente. Aunque el expediente permanece bajo secreto de sumario, continúan las tareas de relevamiento de imágenes y el análisis de distintos elementos tecnológicos que podrían aportar información sobre su paradero.

El abogado destacó además que existe contacto permanente entre la fiscalía y la familia de la joven mientras avanzan las medidas de investigación. La búsqueda se desarrolla con un importante despliegue coordinado por la fiscalía y las fuerzas de seguridad provinciales.

Participan alrededor de 90 efectivos policiales, 25 móviles y un helicóptero que realiza sobrevuelos en distintos sectores considerados estratégicos. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se trasladó hasta Colonia Caroya para supervisar las tareas y aseguró que el operativo comenzó apenas se reportó la desaparición. “La estamos buscando, desde las 7 de la tarde estamos acá”, sostuvo el funcionario. Además, remarcó: “No vamos a parar hasta encontrarla”.

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Señas particulares

Luciana Aylén Barrios Alarcón tiene 15 años, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, posee tez trigueña y cabello largo negro. Al momento de desaparecer vestía jeans azules, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

Su imagen fue distribuida a todas las fuerzas de seguridad y organismos involucrados en la búsqueda para facilitar su identificación. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para intentar localizar a la adolescente. Cualquier dato puede ser comunicado de manera inmediata al 911 o a la Comisaría de Colonia Caroya, al teléfono 351-3951364.