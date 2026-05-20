Rabbat desafía la crisis: el ambicioso plan de US$100 millones para expandir la Universidad Siglo 21

Universidad Siglo 21 atraviesa una etapa de fuerte expansión institucional y transformación tecnológica, con un plan de inversiones que supera los US$ 100 millones y una estrategia enfocada en infraestructura, innovación académica y consolidación financiera. Así lo definió su fundador, Juan Carlos Rabbat, al describir el presente de la casa de estudios privada que hoy lidera el sistema universitario privado argentino en cantidad de alumnos.

En un contexto económico desafiante para el país, la institución mantiene una matrícula de 90.000 estudiantes activos y una red de más de 110.000 egresados. Además, opera a través de más de 320 Centros de Apoyo Universitario (CAU), lo que le permite tener presencia efectiva en las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires.

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Fundada en 1995, la universidad se consolidó como la institución privada de educación superior más elegida de Argentina y actualmente se ubica como la octava universidad de Latinoamérica en cantidad de estudiantes virtuales.

“Las crisis también generan oportunidades”, sintetizó Rabbat al analizar el escenario actual del país, marcado por una estabilización de variables macroeconómicas aunque todavía con dificultades en distintos sectores de la microeconomía.

Financiamiento internacional para acelerar el crecimiento

En un escenario donde el acceso al crédito internacional para proyectos argentinos comienza lentamente a reactivarse, la universidad logró cerrar un acuerdo estratégico con la Corporación Financiera Internacional (CFI), organismo miembro del Grupo Banco Mundial.

Se trata de un préstamo senior garantizado a siete años por hasta US$ 20 millones, destinado a financiar parte del ambicioso proceso de expansión territorial y tecnológica de la institución.

Según Rabbat, el financiamiento no sólo representa un respaldo económico, sino también una validación internacional del modelo educativo y de gestión desarrollado por la universidad.

Dos nuevos campus inteligentes en Córdoba

Parte central de este plan de crecimiento será la construcción de dos nuevos campus universitarios con certificación EDGE en las ciudades de Villa María y Río Cuarto.

La obra del campus de Villa María ya comenzó y se prevé su finalización para 2027, mientras que el desarrollo de la sede de Río Cuarto iniciará en 2026 y concluiría en 2028.

Para la universidad, estas iniciativas forman parte del concepto de “campus inteligente”, una estrategia que combina infraestructura física, tecnología, sustentabilidad y conectividad.

Inteligencia artificial, metaverso y nuevas carreras

La transformación académica de la Siglo 21 está fuertemente vinculada a la incorporación de tecnologías emergentes y nuevas áreas de formación profesional alineadas con la llamada “Cuarta Revolución Industrial”.

Actualmente, la universidad ofrece más de 115 programas de pregrado, grado y posgrado, y en los últimos años sumó carreras estratégicas como Inteligencia Artificial y Robótica, Ciencia de Datos, Bioinformática y Gestión de Energías Renovables.

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Además, implementa herramientas de inteligencia artificial generativa, experiencias inmersivas en el metaverso y sistemas de aprendizaje basado en simulación (ABSimulación).

Rabbat explicó que la institución impulsa una “agenda informática” transversal que incorpora IA tanto en procesos pedagógicos como en áreas de gestión y administración. La apuesta tecnológica busca mejorar la experiencia educativa y adaptar la formación profesional a las nuevas demandas empresariales y productivas.

Medicina y la apuesta por humanizar la salud

Dentro de la expansión académica, uno de los hitos recientes más relevantes fue el lanzamiento de la carrera de Medicina, que inició sus actividades con más de 110 alumnos en su primera cohorte.

La dirección académica está encabezada por el médico Marcelo Oria y propone un enfoque centrado en la humanización de la atención sanitaria y el abordaje integral del paciente. La carrera se integra a un ecosistema de diez propuestas ya existentes en ciencias de la salud y se complementará con el futuro hospital universitario proyectado por la institución.

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Respecto al escenario económico nacional, Rabbat consideró que la macroeconomía comenzó a estabilizarse tras la crisis de finales de 2024, aunque advirtió que persisten tensiones en distintos sectores productivos.

En ese contexto, proyectó que una eventual baja de tasas de interés y un mejor desempeño del agro durante el segundo semestre podrían impulsar una recuperación económica más amplia.