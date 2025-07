Interna radical: acusan a De Loredo de "canjear" los valores de la UCR por su candidatura en la lista de LLA

La rosca en la UCR de Córdoba suma tensión, y se encuentra al borde del estallido, ante la decisión del núcleo de poder que conduce el partido referenciado en Rodrigo de Loredo de avanzar con una alianza electoral que hará caer los comicios internos convocados para el 3 de agosto.

La oposición representada por Ramón Mestre y sus aliados en Más Radicalismo reafirmó que "van hasta las últimas consecuencias" para sostener la compulsa interna en la UCR con tonada ante la jugada deloredista.

En las últimas horas se sumó a la demanda de celebrar las internas el grupo radical anti-Milei que encabezan el legislador Dante Rossi y el ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure, quien será el primer precandidato a diputado nacional por este alineamiento opositor a De Loredo.

Ante la escalada de la tensión en el radicalismo con tonada por los movimientos de De Loredo y sus socios en Generación X de darle vía verde a una alianza electoral en el Distrito Córdoba, que deriva en la suspensión de las internas, Rossi disparó munición pesada contra el diputado nacional que debe renovar su banca en las Legislativas del 26 de octubre.

Con miras al 7 de agosto, plazo fatal para pedir el reconocimiento de alianzas, el alfonsinista anti-Milei acusó a De Loredo de “canjear” los valores de la UCR por su candidatura en la lista de La Libertad Avanza (LLA), a partir de un preacuerdo con “El Jefe” del triángulo de hierro del poder libertario.

El “radical sin peluca” con tonada señaló que "existe un preacuerdo entre Karina Milei y la conducción del radicalismo cordobés, que le garantiza a Rodrigo De Loredo una candidatura entre los tres primeros de la lista de diputados nacionales de LLA a cambio del apoyo del bloque al veto presidencial a las leyes que aumentan el 7,2 % a los jubilados, que llevan el bono a $ 110 mil y que declara la emergencia en materia de discapacidad".

En su duro reclamo al referente de la UCR cordobesa, Rossi afirmó que "esa es la razón por la cual se avanzó en la convocatoria al pleno del Congreso Partidario para el próximo lunes utilizando modalidad virtual".

Como lo adelantó Perfil Córdoba, la mayoría deloredista impondrá su peso en el máximo órgano partidario para autorizar al Comité Central de la Provincia "a llevar adelante todas las acciones políticas y legales necesarias en orden a conformar una alianza electoral" de cara a las Legislativas del 26 de octubre.

Por ahora no se conocen nombres de partidos que quieran integrar una alianza que encabece la UCR en Córdoba, pero suena con fuerza el PRO de Mauricio Macri, aunque el deloredismo quiere "un gran frente" que incluya a los libertarios. Eso implica un acuerdo de cúpulas al máximo nivel.

Ajuste de Milei

Según el radical de Construyendo Córdoba, De Loredo tendría un "preacuerdo" con Karina para ser uno de los tres primeros de la lista de diputados nacionales de LLA a cambio de sumar su voto al blindaje del veto presidencial por las leyes que sancionó hace una semana el Senado y que representó un duro revés para Milei.

"La UCR no puede canjear sus valores por una candidatura", cuestionó con dureza Rossi y aseveró: "Si el radicalismo no defiende a nuestros jubilados, a los que menos tienen, a la educación pública, a las personas con discapacidad, no es radicalismo".

Al subir el tono de la crítica, el dirigente alfonsinista acusó de tinte K a la conducción deloredista por avanzar con "la anulación de la democracia para resolver candidaturas". "Como el kirchnerismo, creen en una verdad única", fustigó el opositor interno que rechaza de plano una alianza con el Gobierno de Milei que aplica su política de ajuste en los más vulnerables.

Ante la consulta de este diario, cerca de De Loredo dijeron que no le responderán a Rossi. Mientras tanto, el núcleo de poder sigue apretando las teclas del tablero de comando de la UCR con tonada para avanzar con su hoja de ruta en torno a la voluntad frentista que le permita armar una escudería competitiva para el actual jefe de la bancada radical en Diputados.