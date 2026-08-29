Radiografía del centro: irrupción de bazares chinos y preocupación por caída en las ventas

En el marco de una fuerte contracción económica, los comerciantes del centro siguen de cerca un proceso que se ha potenciado en los últimos meses. La irrupción de los bazares chinos en locales de grandes superficies, una tendencia que comienza a modificar la fisonomía comercial de la zona céntrica y preocupa al sector.

La expansión de estos locales, caracterizados por la amplitud de sus espacios, una oferta que abarca múltiples rubros —entre los que se cuenta regalería, juguetería, librería, bazar, maquillaje, entre otros— y precios competitivos, es observada con atención por el resto de los comercios.

Sin embargo, lejos del rechazo corporativo cerrado, la postura de las cámaras, centros vecinales y empresarios históricos del centro es clara: nadie se opone a la competencia, pero todos piden una “cancha nivelada”, reglas justas para todos y fiscalización en materia laboral, tributaria y de habilitaciones.

Lo que sí preocupa a todo el sector de comercio y referentes de la zona céntrica es la retracción de ventas. “En algunos rubros estamos peor que en la pandemia”, aseguran.

Fernando Faraco, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Córdoba considera que el eje central pasa por la legalidad y el cumplimiento de las normativas vigentes. “Mientras este nuevo tipo de comercios se instalen con todo lo legal como corresponde, inscriptos, que estén habilitados, es un comercio más de la ciudad. Notamos y venimos viendo el crecimiento que se da principalmente en la zona céntrica. Lo importante es que sea una competencia leal”.

Sin embargo, al describir el trasfondo macroeconómico, el panorama cambia. Faraco reconoce que “hay una situación muy complicada a nivel consumo, a nivel recesión, de no gasto, y hay negocios que nos cuentan que están atravesando momentos muy difíciles y otros que han cerrado. Necesitamos liquidez en la calle”, remarcó.

David Boffa, tiene una doble mirada, como presidente del Centro Vecinal Centro y además comerciante del rubro textil infantil. “Los bazares chinos no dejan de ser comerciantes genuinos y les damos la bienvenida al centro. Los respaldamos siempre y cuando la competencia sea pareja, las mismas condiciones para ellos y para marcas locales. La competencia debe ser equilibrada. Uno nota una proliferación sobre este tema y estamos atentos a cómo sigue”, comentó.

Sin embargo cambió el tono al hablar de la situación económica: “No veo una política que fomente el consumo, sino una política de ‘sálvese quien pueda’. No sé qué país crece con esa política. Trump cuida el mercado interno, pero acá lo detonamos. Me parece genial que si le sacaron impuestos a los productos chinos, que me los saquen a mí también. Parece un plan sistemático para ver cuántas pymes cierran”, aseguró. Y agregó: “En Argentina, quien no ve la caída del consumo es porque tiene los ojos tapados. Tuvimos una reunión y todos recibimos las mismas novedades: hay comercios que no abren caja. No es solamente mi barrio el problema; el fin de semana hablé con los presidentes de Güemes y de Nueva Córdoba y la caída del consumo nos está destruyendo. Aún con inflación había algo de plata, en la pandemia también había liquidez y se compraba por internet. Hoy tengo mi tienda online parada hace dos meses, perdía más plata de lo que vendía”, grafica.

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Mejorar la eficiencia.

Entre los emblemas comerciales del centro cordobés, Ferniplast es uno de los históricos. Evelina Madeira, ejecutiva de la firma, también llama a una competencia leal y pone el foco en la calidad diferencial y el cumplimiento de las normas.

“No nos molesta la competencia; de hecho, creemos que es positiva porque obliga a todos a mejorar, a ser más eficientes y competitivos, y eso termina beneficiando al consumidor. Lo que sí nos preocupa es que la competencia se dé en igualdad de condiciones: cumplimiento laboral, productos habilitados y originales, licencias y las mismas reglas para todos. Nosotros no queremos competir solamente por precio”, expresó.

“Nuestro diferencial pasa por otro lado: conocemos al cliente cordobés desde hace muchísimos años, apostamos al empleo formal, a productos confiables, al respaldo y, sobre todo, a una atención cercana y personalizada."

“Nunca vimos locales libres en esta cuadra”.

Tamara Sternberg, direcotra de El Emporio Libros y reconocida referente del centro comercial, aseguró que ella también está viendo locales nuevos originarios de China, pero que por el momento no es un tema de queja de comerciantes. La comerciante asegura que sobre lo que sí se escucha en torno a la falta de ventas y también apela a la historia. “Creo que es peor que 2001. Aún con la hiperinflación vendíamos", afirma con contundencia Sternberg. “Nunca pasó que haya locales vacíos en esta cuadra de la 9 de julio, entre Rivera Indarte y General Paz, que es una de las más importantes”, alerta.

La empresaria cuestiona la falta de sintonía de los estamentos estatales: “No se entiende la lógica de los gobiernos, tanto nacional como provincial y municipal. Al Gobierno nacional le pedimos por la reactivación, y al municipal, por atender más al centro".

Asimismo, Sternberg enfatiza: “Entendemos los cambios de consumo y sabemos que tiene que haber un cambio de paradigma en las empresas sobre cómo llegar a los clientes en el marco de esta transformación”.