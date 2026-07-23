Rambaldi y la movilización contra el peaje en La Calera: "La lucha es política de Estado"

De cara a la Gran Caravana Vecinal convocada para este viernes contra el peaje de Avenida Ejército Argentino, el intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, respaldó el reclamo y adelantó que el municipio pondrá recursos humanos y económicos para sostenerlo como política de Estado.

"La lucha contra el peaje es una política de Estado y es ley en la ciudad de La Calera", afirmó Rambaldi, quien remarcó que sostiene esa postura "desde que era vecino de Cuesta Colorada", y que la mantuvo tanto en su etapa como concejal como ahora al frente del municipio.

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El intendente calificó al cobro del peaje como una situación que considera ilegal y a la que definió como una "lucha legítima" de larga data. En ese marco, recordó que en febrero envió al Concejo Deliberante un proyecto que fue aprobado por unanimidad y que declaró la eliminación de la estación de peaje como objetivo permanente del municipio.

"Nos habilita como municipio, en uno de los artículos, a dedicar recursos, sean humanos, sean económicos, para lograr el objetivo", explicó Rambaldi sobre el marco normativo que respalda ahora el reclamo callejero.

El reclamo por obras adeudadas

Además del pedido de eliminación del peaje, Rambaldi puso el foco en dos obras que, según sostuvo, la provincia comprometió a través de la concesionaria Caminos de las Sierras y que continúan sin ejecutarse.

"Estamos poniendo la deuda que tiene la provincia, a través de Caminos de las Sierras, en la ejecución de dos obras que prometió el gobernador", señaló el intendente. La primera es la duplicación de calzada de la avenida Intercountry, una obra estimada en 20 mil millones de pesos que, de acuerdo a Rambaldi, fue licitada pero no registra inicio de trabajos.

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La segunda es una rotonda en el cruce entre la Ruta E-55 y la calle Bolívar, con un costo aproximado de 1.300 millones de pesos, que el intendente definió como "de una trascendencia enorme" para complementar la repavimentación que el municipio realiza sobre esa arteria.

Comparación con Río Cuarto

Rambaldi cuestionó además la distribución de las inversiones de Caminos de las Sierras en la provincia. Según indicó, en Río Cuarto la concesionaria y el Gobierno provincial destinan 450 mil millones de pesos, mientras que en La Calera las obras prometidas permanecen sin ejecutar.

"Entiendo que una ciudad sea seis veces más grande que La Calera, pero en Calera no te hacen una rotonda de 1.500 millones de pesos", planteó, en referencia a la disparidad entre ambas jurisdicciones.

"Acá evidentemente hay una cuestión política, o espero que no haya una cuestión política, en la decisión de qué obra se ejecuta y cuál se deja frizada", sostuvo el intendente sobre los criterios que, según entiende, definen qué proyectos avanzan y cuáles no.

Rambaldi cerró su planteo con una pregunta que resume el reclamo de fondo: "¿Acaso los calerenses no somos cordobeses también?", en alusión a la diferencia de trato que, a su juicio, reciben los vecinos de La Calera frente a otras localidades de la provincia.

Con el respaldo institucional del intendente y el marco legal de la ordenanza municipal, la caravana de este viernes 24 de julio se perfila como un nuevo capítulo de una demanda que combina la presión vecinal en las calles con la política de Estado que impulsa el propio municipio de La Calera.