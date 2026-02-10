Reforma laboral: qué plantea el proyecto en materia tributaria y cómo lo evalúa el IERAL

El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea, analizó los cambios tributarios incluidos dentro del Proyecto de Modernización Laboral. El informe señala que no se trata de una reforma impositiva integral, sino de un conjunto de medidas puntuales orientadas a atender urgencias y a introducir incentivos específicos.

Según el estudio, el sistema tributario argentino presenta problemas tanto por su nivel como por su composición. La presión impositiva consolidada de los tres niveles de gobierno pasó de cerca del 20% del Producto Bruto Interno en 2000 a más del 28% en 2025, con una creciente participación de impuestos considerados altamente distorsivos.

El debate central gira en torno a la elevada carga tributaria y, especialmente, a la estructura del sistema impositivo, que se apoya de manera creciente en tributos que afectan la competitividad y encarecen la producción.

El IERAL clasifica los impuestos en tres grandes grupos: los altamente distorsivos y de alta recaudación, como Derechos de Exportación, Impuesto al Cheque, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales; los menos distorsivos, como IVA y Ganancias; y una serie de tributos menores que aportan poca recaudación pero generan complejidad administrativa.

El informe advierte que los cinco impuestos más distorsivos explican cerca del 29% de la recaudación total en 2025, lo que dificulta su eliminación sin una reforma fiscal integral que preserve el equilibrio fiscal.

El Proyecto de Modernización Laboral introduce reformas tributarias puntuales, entre las que se destacan la creación del Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI), cambios en el Impuesto a las Ganancias, una alícuota diferencial de IVA para energía utilizada en riego agroindustrial y la eliminación de varios impuestos internos.

El enfoque general busca incentivar inversiones, aliviar algunos costos impositivos y simplificar parcialmente el sistema, sin avanzar en una reestructuración integral del esquema tributario.

Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI)

El RIMI está orientado a promover inversiones productivas en micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores económicos. Para acceder al régimen, las firmas deberán realizar inversiones dentro de los dos años posteriores a la vigencia de la ley, con montos mínimos que varían según el tamaño de la empresa y el sector.

Entre los principales beneficios se incluyen la amortización acelerada de inversiones productivas en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA vinculados a inversiones.

El IERAL señala que el RIMI busca reducir las asimetrías con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), aunque remarca que los beneficios para PyMEs son mucho más acotados en comparación con los otorgados a grandes proyectos.

Cambios en el Impuesto a las Ganancias

El proyecto mantiene una alícuota base del 25% para Ganancias corporativas, pero reduce las tasas máximas para los tramos superiores, que bajarían del 35% al 31,5%.

También se restablece la actualización de quebrantos impositivos generados a partir de 2025 mediante el Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, el informe advierte que no se resuelve el problema de los quebrantos acumulados en años anteriores, lo que continúa generando litigiosidad y perjuicios financieros para las empresas.

Además, se incorporan nuevas exenciones, como la de los intereses de plazos fijos en moneda extranjera y las ganancias provenientes del alquiler de viviendas y de la venta de inmuebles con destino habitacional.

Eliminación de impuestos internos

La reforma elimina impuestos internos que actualmente gravan seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, vehículos de alta gama, motores, embarcaciones y aeronaves.

El IERAL reconoce que estas medidas simplifican el sistema y reducen la carga sobre ciertos consumos, aunque señala que no abordan los problemas más urgentes del esquema tributario y que algunas podrían favorecer importaciones en detrimento de la producción local.

Qué analiza el IERAL

Desde el enfoque técnico, el IERAL considera que la mayoría de las reformas van en el sentido correcto, pero actúan sobre aspectos periféricos del sistema tributario.

El informe subraya que la prioridad debería estar en reducir gradualmente los impuestos más distorsivos y sustituirlos por tributos menos dañinos para el crecimiento económico, siempre preservando el equilibrio fiscal. En relación con el RIMI, el organismo valora su orientación hacia las PyMEs, pero sugiere ampliar beneficios, extender plazos y reducir brechas con el RIGI para mejorar su impacto en la inversión.

Respecto de Ganancias, destaca como urgentes la actualización integral de quebrantos y la eliminación de asimetrías entre depósitos en pesos y en moneda extranjera.

Según el IERAL, las modificaciones incluidas en el proyecto pueden generar alivios puntuales y estímulos a la inversión, pero no resolverán los problemas estructurales del sistema tributario argentino.

El informe concluye que una verdadera mejora en la competitividad y en la creación de empleo formal requerirá una reforma impositiva integral que reduzca la presión sobre los sectores productivos, simplifique el sistema y reemplace los tributos más distorsivos por impuestos más eficientes.