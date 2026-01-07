Retiran las cabinas del peaje de Juárez Celman: qué pasará con el cobro

La investigación judicial por el peaje de Juárez Celman continúa avanzando tras la tormenta fatal del 1° de enero que provocó la muerte de Jorge Gianinetto, supervisor de Caminos de las Sierras. Este miércoles, peritos retiraron las tres cabinas de cobro que funcionaban en el lugar, las cuales quedaron bajo resguardo de la Justicia para la realización de nuevas pericias técnicas.

Bum Bum, Cosquín y Jesús María: los festivales que encienden el verano 2026 en Córdoba

El operativo se llevó a cabo con la presencia de la fiscal Silvana Fernández, quien explicó que las estructuras serán trasladadas a un predio ubicado junto al mismo paso de cobro de Caminos de las Sierras. En declaraciones al programa Arriba Córdoba, la funcionaria remarcó que el avance de la causa requiere preservar las plataformas sin modificaciones. “Las plataformas no pueden ser alteradas”, subrayó, al tiempo que aclaró que la eventual reanudación del cobro es una decisión exclusiva de la empresa concesionaria.

Desde la tormenta que azotó la zona, el tránsito por el peaje permanece liberado y los automovilistas no abonan el canon. La situación genera especial atención por la cercanía del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que comienza este jueves 8 y convoca a miles de personas que deben atravesar ese punto para llegar al predio.

Dónde veranear en Córdoba: tres paraísos de las sierras

La medida judicial impacta de lleno en la logística del festival, ya que la imposibilidad de modificar las plataformas complica la operatoria habitual del peaje. Mientras la causa sigue su curso y se profundizan las pericias, el paso continúa habilitado sin cobro, a la espera de una definición que equilibre la investigación en curso con el intenso movimiento vehicular previsto para los próximos días.