Robo en el country Las Cañitas: "Me rompieron el piso del vestidor buscando plata"

Una vecina del country Las Cañitas denunció que sufrió un robo en su vivienda del barrio cerrado ubicado en jurisdicción de la ciudad de Malagueño.

Country Las Cañitas

“Salí a las 9 de la noche (el sábado) de mi casa, tenía una cena. Volví a las 3 menos 20 de la mañana y cuando ingresé me di cuenta de que había cosas que estaban fuera de lugar”, contó la mujer.

“Me habían dado vuelta la parte de abajo y la habitación principal. Me sacaron todo lo de los cajones. Me rompieron el vestidor la parte del piso buscando plata, me tiraron todo lo que había en el vestidor y pusieron todo arriba de la cama", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

La vecina precisó que "el piso (del vestidor) lo palanquearon y lo levantaron" en búsqueda de dinero.

Además señaló que "a los perros los sacaron afuera porque tengo una perrita que duerme adentro". "Calculo que no han estado mucho tiempo porque ladraban muchísimo. Los vecinos escucharon entre las 10 y 10.30 de la noche que los perros ladraban bastante, pero nadie se asomó. Cuando llegué ya era tarde", prosiguió en su relato.

Inseguridad

La mujer aseguró que siente "mucha impotencia" porque "la realidad es que uno paga expensas caras". "Me mudé justamente a un barrio cerrado por el tema de la inseguridad. Yo ya había sufrido un robo en Córdoba donde tuve un arma en la cabeza. La verdad que me vuelva a suceder, gracias a Dios no estábamos en casa, pero que vuelva a suceder preocupa y me angustia", expresó.

Los ladrones se apoderaron de joyas, relojes y una suma de dinero en efectivo, según lo informado por la emisora cordobesa.

"Nadie vio nada, nadie sabe nada. Las cámaras no detectaron nada. Sé que hay cámaras que no funcionan", concluyó la vecina en su relato.