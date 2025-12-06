Rodrigo Fernández: “Vemos el 2026 como una bisagra de oportunidad: la clave será la gestión”

El 2026 ya comenzó para la gestión del intendente Daniel Passerini. Y será un largo año. Sus funcionarios aseguran que ya acomodaron definitivamente el municipio luego del huracán libertario que los dejó sin recursos y ayuda nacional. Rodrigo Fernández, el secretario de Gobierno, adelantó que se vendrán meses de anuncios y acciones constantes. En Punto a Punto Radio (90.7) el funcionario remarcó que el Presupuesto será con déficit cero, pese a no detener las inversiones en obras públicas y mejoras en los servicios de salud y transporte.

-En las últimas elecciones legislativas, el ganador fue Javier Milei y fue el único que al otro día movió las fichas del gabinete ¿Paserini tiene previsto algún cambio?

-El intendente Passerini ya hizo cambios, antes de las elecciones. Hubo una reestructuración en el gabinete muy importante, ya que de 14 secretarios pasó a 10 y se produjo una reducción importante de funcionarios, llegando menos de 400.

-Pero eso fue antes.

-Hizo lo que tenía que hacer y ahora viene un trabajo más puntual. Casualmente, el presupuesto que envió al Consejo Deliberante tiene mucho que ver con esto, con en la eliminación de algunos programas y de algunas acciones que tenían algunas secretarías que no son necesarias en este momento. Por lo tanto, los cambios que vienen son más quirúrgicos, que tienen que ver con los mandos medios.

-¿Qué programas y en qué secretarías habrá recortes?

-En todas, pero fundamentalmente en aquellas en las que su actividad no está relacionada a la obra pública, a la salud, la educación, la atención social y al transporte, es decir todo lo inherente a los servicios sociales. Estamos proyectando tener déficit cero sin modificar el ritmo de obra y sin dejar de prestar los servicios.

-¿El transporte demanda mucho dinero?

-Así es. El transporte es un desafío muy importante. Pero el aumento desmedido de la tarifa puede desequilibrar el corte de boleto. El gobierno Nacional se retiró de la transferencia de los recursos que le enviaba la Municipalidad y la solución la tenía que dar la Municipalidad, como lo hizo. Se debería estar aportando $18.000 millones por mes al servicio de transporte, pero gracias a los cambios que hicimos y las adecuaciones se aportan $8.000 millones. El 40% de quienes viajan a diario en el transporte masivo en Córdoba tienen algún atributo nacional, provincial o municipal, y eso significa que pagan el 45% de lo que cuesta el boleto.

-Uno de los temas más conflictivos además del transporte, es la basura en la ciudad de Córdoba. ¿Se puede pensar en dejar de recogerla todos los días?

-La ciudad más limpia es la que no se ensucia. Hay mucho para colaborar, pero la Municipalidad indudablemente tiene que cumplir con el servicio. En Córdoba pasa seis veces por día el recolector por el centro de la ciudad, es algo que no ocurre en ninguna parte del mundo.

-Que se haya especulado con la vuelta del legislador Miguel Siciliano a la Municipalidad ¿lo incomodó?

-Miguel fue secretario de gobierno, legislador provincial, presidente del bloque en una Legislatura muy difícil, candidato a diputado nacional resultando electo. La Municipalidad ya hizo las reestructuraciones gruesas que tenía que hacer y no es un problema de nombres ni de personas, no se necesita gente distinta, lo que se necesita es la posibilidad de mejorar la situación económica y los recursos, teniendo en cuenta que vamos hacia un déficit cero. El Presupuesto apunta a una reactivación comercial con un 30% de descuento a 20 mil comercios que representan el 85% de los que contribuyen.

-¿Va a llegar eso?

-Va a llegar y lo hemos hablado también con la Cámara de Comercio, hemos cruzado muchos datos antes de hacerlo. Queremos que se reactive la actividad comercial, queremos ser competitivos en ese en ese punto porque también esto genera un dinamismo en la economía y genera empleo.

-La salida de Mercado Libre dejó una llaga…

-Lo de Mercado Libre estuvo mal comunicado, porque siempre hubo relación, siempre hubo comunicación y lo que siempre se le dijo a Mercado Libre era que la Municipalidad tiene un programa de impulso para aquellos que quieran invertir en Córdoba, se le pidió que presente un proyecto de inversión…

El 2026 clave, con más gestión

-El 2026 es un año clave para enfrentar un 2027 mejor parados en la gestión municipal.

-Nosotros vemos el 2026 como una bisagra de oportunidad después de 2 años de haber trabajado mucho en el orden, el saneamiento y enfrentar muchas problemáticas económicas que las tenemos producto del retiro de Nación en muchas en muchos programas y también del del freno de la economía. Ojalá que el año que viene la economía mejore, nosotros estamos preparados con un municipio ordenado, trabajando con estructuras más pequeñas, más eficientes y con más austeridad. Creemos que la clave es la buena gestión.

-¿Están interpretando el resultado de la elección? Hubo una diferencia de 20 puntos con los candidatos de La Libertad Avanza …

-Escuchamos y tomamos nota, pero en términos electorales para un mejor el análisis de la elección hay que comparar los mismos tiempos y los mismos turnos electorales. Esta fue una la elección de medio término: si la comparamos con la misma de hace 4 años, a la Capital le fue mejor.