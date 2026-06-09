"Se perdieron seis horas clave": Dante Rossi cuestionó la reacción judicial en el caso Agostina

La oposición de la Legislatura de Córdoba presentó de manera unánime un pedido de juicio político contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón por su actuación en el caso de Agostina Vega.

El legislador Dante Rossi explicó en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM) que el acuerdo entre los distintos bloques fue inmediato y sin necesidad de negociaciones. "No fue negociado. Fue absolutamente coincidente y rápido el consenso", afirmó.

Según sostuvo, la gravedad de los hechos facilitó el acompañamiento de todos los sectores opositores.

Rossi apuntó especialmente contra Rodríguez por haber dejado en libertad a Barrelier en 2025 tras apenas 20 días de detención por una causa de privación ilegítima de la libertad. "Había pruebas, la chica salió semidesnuda, fue auxiliada por vecinos. Había una prueba contundente del delito que se le imputaba y fue dejado en libertad", cuestionó.

"Yo siempre digo que tal vez si hubiera actuado correctamente, Agostina hoy estaría viva", sostuvo. "Tal vez el cuerpo se hubiera hallado directamente en la casa de Barrelier"

Respecto de la actuación de Garzón, Rossi consideró que existieron demoras difíciles de justificar durante la investigación. Entre otras situaciones, recordó que la denuncia de la madre de Agostina demoró seis horas en ser receptada formalmente y que el domicilio de Barrelier fue inspeccionado sin una revisión exhaustiva en los primeros días.

"Sabían esa misma noche que el nombre de Barrelier estaba dando vueltas y fueron recién el martes a la propiedad. Ese martes no hicieron una revisación completa del inmueble y recién volvieron el viernes con Luminol", señaló.

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Para el legislador, esas demoras pudieron haber condicionado el avance de la causa. "Estando el nombre de Barrelier sobre la mesa desde el mismo momento de la denuncia de la mamá de Agostina, no se hicieron las investigaciones correspondientes. Tal vez se hubiera determinado quiénes son los implicados con mucha más rapidez", afirmó.

Dos juicios políticos, dos fundamentos distintos

Rossi diferenció los argumentos que motivaron cada presentación. Sobre Rodríguez, aseguró que el caso era claro desde el comienzo. "Estamos hablando de un delito de privación ilegítima de la libertad y estuvo 20 días preso no más. Después fue dejado en libertad con una fianza de abogado", remarcó.

En cambio, señaló que la situación de Garzón generó más debate interno debido a que involucra decisiones tomadas durante una investigación compleja. "Tal vez fue un poco más discutido porque hay un proceso investigativo en esta cuestión, pero aparentemente hubo demoras injustificadas en la investigación", expresó.

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"Seguramente los que están citados van a tener que dar sus explicaciones. Va a haber derecho de defensa y en ese proceso se va a esclarecer cómo fueron los hechos", sostuvo.

"He tratado de ser bastante prudente porque hay una delgada línea entre pasarse de vuelta y tratar de sacar rédito político de una situación tan grave", afirmó.

En ese marco, presentó un proyecto para modificar el sistema de control de antecedentes de los empleados transitorios de la Municipalidad de Córdoba. "El certificado se pide una sola vez cuando ingresa el trabajador y después nunca más durante toda la relación laboral. Puede estar cinco, seis, siete u ocho años y nunca más le vuelven a pedir los papeles", advirtió.

"Hay cosas que no pueden pasar nunca más", concluyó Rossi.