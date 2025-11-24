Según la Provincia, Calamuchita y Ansenuza lideraron la ocupación del finde XXL

El Gobierno provincial difundió su balance del fin de semana XXL y ubicó a Calamuchita y al Mar de Ansenuza entre las regiones más demandadas. El relevamiento de la Agencia Córdoba Turismo estimó un 90% de ocupación promedio en la provincia, con unos 320 mil turistas y un impacto económico de $83 mil millones.

En ese mapa, el “podio” de ocupación lo encabezaron Villa General Belgrano y Miramar, ambas con 100%. Les siguieron Capilla del Monte (97%), Nono, Almafuerte y Alta Gracia (95%), La Falda (93%), Yacanto de Calamuchita y Las Rabonas (91%) y La Cumbre (90%). Otras localidades serranas de Punilla, Calamuchita, Traslasierra, Paravachasca y Sierras Chicas también registraron niveles altos de reservas.

Según la información oficial, la mayoría de los visitantes llegó desde la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Santa Fe y distintas localidades de la propia Córdoba.

La ruta gastronómica del finde largo en Córdoba: Chori Fest, Oktoberfest y el gran Encuentro Parrillero encienden el interior

Impacto económico y a la espera de Shakira

“Fue un fin de semana extraordinario para Córdoba, un fin de semana largo con más de 320.000 turistas que han visitado nuestra provincia y un impacto económico de más de 83.000 millones de pesos”, valoró el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani. También destacó el peso de eventos como la Oktoberfest y Happy Birra dentro del calendario provincial.

Capitani sostuvo que estos indicadores “nos hacen presagiar que Córdoba tendrá una temporada que apunta a crecer y que fortalezca la economía” y vinculó la estrategia a los grandes shows previstos para el verano. Entre ellos, mencionó los dos recitales de Shakira en el estadio Mario Alberto Kempes, programados para el 14 y el 15 de diciembre de 2025, que marcarán el cierre de la etapa latinoamericana de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (Estoy Aquí).