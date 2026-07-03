Se depositaron los salarios, mañana estará el dinero en las cuentas de los empleados de la Municipalidad de Córdoba

"Acabamos de confirmar que depositaron, se va a acreditar mañana", informaron desde el gremio de los municipales. A tres días del vencimiento del plazo para pagar el medio aguinaldo, el Suoem confirmó que suspenderán las acciones de los trabajadores municipales de Córdoba.

Las medidas de fuerza se mantuvieron por toda la semana. "Hoy se deposita, adelantaron desde el Palacio 6 de Julio, un anuncio que se cumplió durante el transcurso de la jornada.

Tres días de protestas

Durante las primeras horas de este viernes, el secretario de Prensa del gremio, Ariel Köning explicó en Punto a Punto radio que: "Hasta este momento no se ha realizado el depósito del medio aguinaldo, incurriendo ya en un tercer día de mora".

Desde el sindicato recordaron que el pago debía haberse realizado el 30 de junio y cuestionaron los anuncios previos del Ejecutivo municipal sobre una inminente acreditación de los haberes.

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"Las palabras no sirven de mucho porque no son confiables; hasta tanto no se efectivicen los hechos, nosotros no podíamos tomar ningún tipo de decisión", sostuvo Köning a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

El dirigente aseguró que la demora afecta de manera directa a las familias municipales, que atraviesan un contexto económico complejo. "Las familias trabajadoras también tenemos que hacer ingeniería financiera para poder sobrevivir en esta crisis y este atraso genera un gran perjuicio y una gran angustia", expresó.

Retención de servicios

Ante la falta de pago, el Suoem confirmó que seguirá vigente la retención de tareas iniciada el 1° de julio, medida que mantiene prácticamente paralizada la actividad administrativa de la Municipalidad.

Según explicó, no se realizan tareas en ninguna dependencia municipal, aunque aclaró que se sostienen los servicios alimentarios en escuelas y jardines. "No se atiende ninguna repartición. Lo único que garantizamos es el funcionamiento de los comedores y la entrega de módulos alimentarios, sobre todo por estos días de frío", indicó.

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El gremio responsabilizó directamente al Ejecutivo por las consecuencias que la medida genera sobre los vecinos que necesitan realizar trámites. "Responsabilizamos en un 100% a las autoridades municipales por los inconvenientes que está viviendo la ciudadanía. Nosotros no tenemos otra opción que defender el salario porque defender el salario es defender a la familia", remarcó.

Sin diálogo y sin fecha de pago

Köning también afirmó que, desde que comenzaron las medidas de fuerza, no hubo nuevas comunicaciones oficiales que permitan destrabar el conflicto.

"La última comunicación fue para avisarnos que no iban a depositar, y nuestra respuesta fue que al día siguiente comenzábamos la retención de servicios", relató. "Los hechos mandan y hoy las cuentas están vacías".