Talleres baraja las cartas para cambiar la mano

Cuando Talleres comience su participación en la temporada 2026 de la Liga Profesional, el cuarto fin de semana de enero próximo, Carlos Tevez seguramente no contará con la mayor parte de los futbolistas que salieron a la cancha en su debut como DT del equipo albiazul, el 11 de julio pasado.

Un parte que el club de barrio Jardín difundió la semana pasada, con el título ‘Jugadores con proyección de salida’, dio cuenta de las primeras decisiones deportivas que tomaron del presidente Andrés Fassi y el cuerpo técnico que lidera ‘El Apache’, de cara a un año que estará enfocado en la competencia liguera y en la Copa Argentina. La lista de prescindibles involucra a seis nombres que figuraron en la planilla de los titulares, y a uno de los que ingresó de recambio, en la presentación de la ‘T’ en el Torneo Clausura 2025, el 1-2 ante San Lorenzo en el Estadio Kempes.

TAN CERCA, TAN LEJOS. El primer equipo de Tevez, cinco meses atrás. De esa formación, Santiago Fernández y Augusto Schott podrían ser los únicos 'sobrevivientes' en la temporada 2026. /// PRENSA TALLERES

Se trata del zaguero Juan Gabriel Rodríguez, los volantes centrales Juan Camilo Portilla y Matías Gómez, los enganches Emanuel Reynoso y Luis Sequeira, y el delantero Federico Girotti, además del atacante Nahuel Bustos. La nómina de integrantes del plantel albiazul ‘con escenario de salida’ se completa con el lateral Miguel Navarro y el mediocampista Joaquín Mosqueira. La comunicación oficial de Talleres da cuenta de ‘acuerdos previos y estrategias deportivas e institucionales’ que podrían determinar transferencias por ventas o préstamos a otras entidades.

De aquel 11 inicial de Tevez ya quedó descartado el creativo Rubén Botta, quien finalizó su vínculo con la institución luego de jugar 64 partidos, convertir ocho goles y sumar 13 asistencias. De este modo, Guido Herrera, Matías Galarza, Augusto Schott y Santiago Fernández serían, al menos hasta el momento, los ‘sobrevivientes’ de aquel primer equipo que el ex delantero de Fuerte Apache plantó en el duelo ante El Santo. Otro contrato que no fue renovado es el que tenía vigente el arquero Javier Burrai.

A TONO CON LOS RUMORES. Guido Herrera con los colores de Inter Miami, uno de los equipos de la MLS que sondeó a Talleres por el arquero. /// CEDOC PERFIL

Prescindibles y prioritarios

“La evaluación de la mesa de trabajo que integran el presidente, el entrenador y los responsables de las áreas scouting y fútbol juvenil determinó que, en principio, los nueve jugadores que figuran en la lista no son prioridad. Se habló con cada uno de ellos y el esfuerzo hoy está puesto en encontrar una salida que marque un equilibrio y conforme a las dos partes”, precisó Miguel Cavatorta, director de Comunicación y Vinculación Institucional y flamante vicepresidente 1° de Talleres. “Todos esos futbolistas son patrimonio del club, por lo que, en el caso de no ingresar en alguna operación de transferencia, seguirán trabajando con nuestros planteles”, puntualizó. “El resto de los futbolistas sí están entre los prioritarios, aunque no son intransferibles”, añadió el vocero y directivo.

En tal sentido, Cavatorta confirmó que el presidente Fassi se encuentra en Estados Unidos, atendiendo asuntos vinculados a su participación en el consorcio fronterizo Mountain Star Sports Group (MSSG) -en su rol de director deportivo de FC Juárez de México, acaba de contratar al entrenador portugués Pedro Caixinha- y monitoreando personalmente el avance de las gestiones de Inter Miami por el arquero Guido Herrera.

“El interés es cierto, pero todavía no es concreto”, destacó Cavatorta respecto a la posibilidad de que el arquero riocuartense sea compañero de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS), donde también estaría en el radar de Atlanta United, el conjunto que dirige Gerardo ‘Tata’ Martino.

ARRANCÓ EL ÉXODO. Rubén Botta y Javier Burrai, los primeros futbolistas que se alejaron de Talleres luego de la temporada 2025. /// CEDOC PERFIL

Según trascendió, Talleres también recibió sondeos por los mediocampistas Matías Galarza y Ulises Ortegoza. “Si hay alguna propuesta real y que resulte beneficiosa para todos, será evaluada”, afirmó el vice 1° de la ‘T’. “Nuestra estructura de ingresos y gastos exige vender, y en este mercado, con más razón; ya que en diciembre pasado no lo hicimos. Talleres tiene un presupuesto cuyo 40% depende de las transferencias de jugadores”, detalló.

En esa línea, relativizó el impacto económico de la ausencia en torneos internacionales en 2026. “El impacto no es tanto en lo numérico, ya que el ingreso por jugar Copa Libertadores representa casi el 10% de nuestra partida anual. Más bien tiene que ver con otras cuestiones, como la pérdida de una vidriera importante y la necesidad de reducir el plantel”, subrayó.

BARTICCIOTTO. Santos Laguna de México no hizo uso de la opción por el atacante chileno, y Talleres se enfoca en el objetivo de lograr retenerlo. /// CEDOC PERFIL

Los paseos de Bruno

“No podemos decir cuántos jugadores van a a venir. A eso lo va a terminar estableciendo el mercado”, enfatizó Cavatorta. En sentido inverso, el dirigente confirmó que Santos Laguna de México no hará uso de la opción de compra de Bruno Barticciotto y que, en principio, el atacante tendrá que presentarse el próximo 26 de diciembre en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo ‘Amadeo Nuccetelli, cuando el plantel reanude sus trabajos. “Barticciotto es prioridad y Talleres está concentrando sus esfuerzos en retenerlo, ya que es un jugador que tiene ofertas de varios clubes”, subrayó.

El goleador chileno no es el único futbolista que regresará este fin de año a barrio Jardín. “Hay otros veinticinco o treinta jugadores que deben volver, aunque aún definiciones pendientes de los clubes en los que están cedidos. En cada uno de esos casos, se hará un análisis de rendimiento y una evaluación, para ver qué resoluciones se toman”, explicó Cavatorta.

El directivo destacó que la idea de Tevez, quien tiene contrato vigente hasta mediados del próximo año, es trabajar con 25 ó 26 jugadores y contar con el 80% del plantel en los primeros días de enero, cuando inicie la parte más exigente de la pretemporada. “Esa etapa no se hará en Córdoba, y lo más probable es que se realice en Buenos Aires, por el estado de los campos de juego y las posibilidades de hacer partidos amistosos”, puntualizó.