Talleres y Belgrano protagonizan un clásico histórico en La Boutique

El clásico cordobés femenino tendrá este sábado una escena inédita, una de esas que quedan marcadas en la historia de un enfrentamiento que todavía está construyendo sus primeros capítulos en Primera división de AFA: Talleres y Belgrano se encontrarán desde las 15 por la novena fecha del Torneo Clausura de Primera División femenina y La Boutique de barrio Jardín abrirá sus puertas para recibir por primera vez al duelo entre 'Matadoras' y 'Piratas' desde que ambos equipos compiten en la máxima categoría.

Será la casa de Talleres, con el público albiazul ocupando las tribunas y una jornada especial preparada por la dirigencia para acompañar al equipo en una tarde que tendrá entrada libre y gratuita para socios, socias e hinchas. El clásico llegará así a barrio Jardín, después de dos capítulos disputados en el Gigante de Alberdi.

Talleres llega séptimo, con 12 puntos acumulados a partir de tres victorias, tres empates y una derrota. En su última presentación, Las Matadoras igualaron 0-0 frente a Banfield y extendieron una serie de resultados que comenzó después de la caída sufrida en la primera fecha.

Belgrano aparece como escolta del campeonato, con 16 unidades, a dos puntos de San Luis FC, líder del Torneo Clausura. La B llega después de vencer 3-1 a Ferro y acumula tres triunfos consecutivos.

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El historial en la máxima categoría todavía cabe en una pequeña libreta: dos enfrentamientos, dos empates. El primero terminó 1-1 en el Gigante de Alberdi, con Mayra Acevedo convirtiendo para Belgrano y Fiama Silva para Talleres; el segundo terminó 0-0, también en la cancha de Alberdi. Tres goles en dos clásicos, dos resultados iguales y una historia que ahora llegará por primera vez a La Boutique.

Hay una nueva página preparada en barrio Jardín, una cancha que tendrá su bautismo clásico para el fútbol femenino cordobés y una tribuna que acompañará a Las Matadoras desde temprano.

