Teatro Comedia: acéfalo y con deudas de más de 30 millones de pesos desde 2023

En enero de este año empezaron a sucederse algunos movimientos dentro del área de cultura municipal, que redundaron –entre otras cosas– en el pase de la Dirección de Cultura Comunitaria a la órbita de la Secretaría de Gobierno.

Por ese entonces, trabajadores del centro cultural La Piojera empezaban a visibilizar la falta de presupuesto, pagos adeudados y una serie de reclamos vinculados al funcionamiento del espacio.

A fines de abril, el intendente Daniel Passerini le pedía la renuncia a todo su gabinete, hecho que culminó en la eliminación de cuatro secretarías, incluida la de Cultura. Al ser eliminada del organigrama, pasó a orbitar el área de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, a cargo de Héctor ‘Pichi’ Campana.

Hace dos semanas, Leandro Olocco, director del Teatro Comedia presentaba su renuncia de manera indeclinable.

Según trascendió, motivó su renuncia la desaparición del cargo del subdirector de Elencos Artísticos, el hecho de no contar con los recursos necesarios para afrontar responsablemente sus actividades, la falta de pago de las deudas del 2023 y 2024 a artistas y proveedores, la ausencia de presupuesto y de recursos para las actividades y las faltas de respuestas a dichas problemáticas.

OLOCCO. Presentó su renuncia como director del Teatro Comedia, tras la desaparición del cargo de subdirector de Elencos Artísticos en mayo pasado.



“Ahora no sabemos si dependemos del subsecretario, que tenemos entendido sigue siendo Mariano Almada, o de quién. Nosotros estamos actualmente sin conducción, haciendo asambleas y en los conciertos estamos tratando de visibilizar las problemáticas que tenemos”, empieza diciendo a Perfil Córdoba Juan Otero, delegado de la Banda Sinfónica.

Entre los reclamos figura la existencia de una deuda con proveedores (artistas $26.959.300 y fletes $4.750.000) correspondientes a 2023, 2024 y 2025. “Casi la integridad de la deuda con artistas es debido a la supletoriedad de vacantes cuyos concursos no han avanzado a tiempo”, detalla Otero.

Sucede que los concursos están también frenados y se solicitan servicios de artistas externos para poder suplir esas vacantes que no se concursan.

Con casi 200 trabajadores, los seis elencos artísticos municipales conforman el área más grande que tiene Cultura.

“Faltan seis integrantes en el coro y siete en la banda, pero también hay faltantes en los otros elencos. El coro de niños está inactivo porque no se cubren los cargos de dirección, y así. Son varios los procedimientos administrativos que están frenados y que hacen que no podamos funcionar correctamente”, dice el músico.

En el mismo sentido, Santiago Ruiz, director de la Orquesta de Cuerdas, agrega: “Nosotros tenemos dos cargos jubilados hace dos años y todavía no conseguimos que se llame a concurso para que los reemplacen. Me duele esta falta de atención a problemas que son básicos y estructurales, como tener la planta completa; realmente dañan mucho el bien que se puede hacer a la comunidad desde estos proyectos”.

Un grupo de delegados acercó un informe de situación a las oficinas de Héctor Campana y el miércoles pasado el funcionario los recibió. “Él nos escuchó a todos y se comprometió a acompañar, a empezar a saldar las deudas, pero la realidad es que no hay, en un horizonte cercano, posibilidad de saber si va a haber nueva dirección y cuál va a ser el camino de política cultural”, detalló Otero.

Para Ruiz, el diálogo fue esperanzador: “Campana habló con nosotros, algo que no estaba ocurriendo. Y entendió que nuestro reclamo es lógico y legítimo. Esperemos que ahora toda la estructura política, desde el intendente para abajo, entienda y tenga buena voluntad porque sabemos que lo que hacemos es transformador, es bueno para la sociedad y hace mucha falta en estos tiempos”.

Sin atriles ni papel. Por el momento, las actividades programadas se llevan adelante dependiendo de la voluntad de artistas y directores. Y en todas las funciones los carteles visibilizando el conflicto ocupan una parte importante del escenario. “No hay quien firme los compromisos asumidos, tenemos la mitad de los atriles en un estado deplorable, no hay resmas de papel ni tóner para imprimir nuestra música. Se nos hace muy difícil funcionar así; nos estamos acomodando constantemente a la infraestructura y a las condiciones que se nos brindan pero no se puede. Y estamos convencidos de que esto depende de la voluntad política, de dónde se pone la plata y de poner a la gente adecuada. Campana se comprometió a empezar a solucionar los problemas pero nosotros fuimos claros: si seguimos bajo la órbita del subsecretario va a ser prácticamente lo mismo. Porque esto ha sido progresivo y se ha terminado de complicar desde que empezaron con los cambios en la orgánica. Y quedó en evidencia que Leandro, por más buena voluntad que tuviera, ya no podía seguir poniendo parches”, refiere Otero.

Por su parte, Ruiz, acusa una falta total de valoración de los cuerpos artísticos por parte de las autoridades: “Los elencos en Córdoba han sido referentes de la actividad, de la nueva manera de hacer gestión cultural, pero también de la cuestión viva de estar haciendo música para el aquí y ahora en los territorios, yendo a los barrios”.

En efecto, los elencos realizan conciertos semanales en las más de 30 escuelas municipales, pero “hoy hay una desatención absoluta para que la orquesta o los elencos estén completos; no tenemos ni fletes para trasladar los instrumentos”, se lamenta el director de la Orquesta de Cuerdas.

Este medio intentó entrevistar a Héctor Campana pero desde el área de prensa solicitaron tiempo para que el funcionario se acomode al nuevo rol y se reúna con todos los sectores que conforman el arco cultural municipal.

TEATRO COMEDIA. El teatro municipal, cuyas obras de reconstrucción fueron retomadas en 2021 por el gobierno de Llaryora, hoy está funcionando de manera muy precaria.