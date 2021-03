“Todo tranquilo” en el Concejo

Arrancó la semana legislativa en la ciudad después de la apertura de sesiones en el Concejo a cargo del intendente Martín Llaryora el lunes pasado. Y, después de algún ceño fruncido porque no todos los ediles pudieron estar en modo presencial en el discurso del jefe comunal capitalino, lo cierto es que en la semana fueron varias las reuniones y finalmente se calmaron las aguas. “Todo tranquilo”, como sintetizó una persona que conoce al dedillo todo lo que ocurre en el edificio del Pasaje del Comercio. La misma fuente contó que el viernes en horas de la tarde hubo una reunión en el Concejo y se confirmó que Marcos Vázquez, el hombre que había sido designado para comandar las riendas del bloque, pidió licencia por motivos personales y será un doble comando el encargado de manejar al bloque, bajo la atenta supervisión del viceintendente, Daniel Passerini. El binomio está conformado por Sandra Trigo, la presidenta provisoria del cuerpo, y el delasotista Bernardo Knipscheer, quienes tendrán la tarea de contener algunos egos en la primera parte del 2021.

Juez, sigue; mientras espera qué sucede en la UCR

La convulsionada interna radical tiene a varios dirigentes -del oficialismo y la oposición- pendientes de lo que pueda llegar a pasar y cómo puede repercutir puertas afueras del centenario partido. Uno de los que observa qué puede pasar ahí, y cómo se acomodan esos jugadores, es Luis Juez, el diputado nacional que ya anticipó su deseo de competir para mudarse de la Cámara baja al Senado. “Él sigue en carrera, quiere hacer valer la banca que hoy tiene el Frente Cívico con el senador (Ernesto) Martínez y sigue con el aval de varios pesos pesados. Desde (Patricia) Bullrich a (Miguel) Pichetto, muchos le dicen que la tiene que dar a la pelea. ¿Qué puede pasar en el radicalismo? No se sabe, pero sería bueno que se defina para saber con quién se habla. Igual, desde (Oscar) Aguad para acá… todos hablan de irse del partido y ninguno se va. Se acomodan siempre”, dijo una persona que habla a diario con el líder del Frente Cívico.

La Casa Patria, el nuevo think thank del Frente de Todos

En la semana se relanzó la Casa Patria, que en Córdoba es la filial del Instituto Patria, la usina que comanda la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y aquellos que siguen las alternativas del cristinismo en la provincia dijeron que el espacio que lidera la diputada nacional Gabriela Estévez tiene como objetivos terminar de institucionalizar el trabajo de Estévez en el ámbito universitario. “El rol de Casa Patria no va a ser hacer campaña, pero sí proveer insumos. Estudios, propuestas de comunicación, un think thank con trabajos de comisiones en lo técnico y lo político”, sintetizaron cerca de Estévez. Las charlas arrancaron el pasado viernes con la comisión de mujeres y género a cargo de Ana Morillo. En lo político, si la unidad del peronismo no se concreta, la línea que impulsan desde la entidad ubicada en calle Urquiza es la candidatura de Martín Fresneda encabezando el tramo a Diputados. En una boleta que lleve a Carlos Caserio al Senado.

De Loredo y la ‘no foto’ con Mestre

La situación se produjo el sábado 27 en Buenos Aires. Hasta allí, viajó Rodrigo de Loredo para un acto del radicalismo con la juventud como eje y el protagonismo del senador Martín Lousteau, aliado del concejal radical que disputa en Córdoba la conducción de la UCR. En el medio del acto, y después de los discursos de todos, llegaron las fotos, y algunos presentes advirtieron un movimiento del cordobés para no quedar al lado de Mestre. ¿Estaba el exintendente en el acto? No. El que estaba es Tomás Mestre, también hijo del exintendente Ramón Bautista Mestre, y radicado en ciudad de Buenos Aires, donde preside la Juventud Radical. Más de un correligionario observó cómo en el momento de la foto, De Loredo que había quedado al lado de Mestre, le cedió ese lugar a María Belén Pérez, la presidenta de la Juventud Radical nacional, que también fue una de las protagonistas. Al margen, y con picardía, un militante que observa las movidas de su partido en Córdoba, comentó: “Rodrigo se corrió para evitar algún epígrafe malicioso o comentarios en redes que están que arden. Igual, con este Mestre hay buena onda”, agregó el hombre.

Frizza y su pelea en el pago chico

Las agitadas aguas en el PRO cordobés determinaron dos escenarios: a nivel provincial, una tensa calma por la unidad, pero en algunos departamentos y localidades el clima está caldeado por que se vienen internas. Como, por ejemplo, la de hoy en Jesús María y el departamento Colón, donde el diputado nacional y exintendente de la localidad del norte, Gabriel Frizza, se juega una parada importante: retener el partido. “Es parte de la estupidez de algunos en Buenos Aires: arreglaron la provincia, pero dejaron liberadas las internas en algunos lugares creyendo que se podía presionar hacia un sector u otro para que se bajaran. No solo que esto no pasó, sino que hubo listas que se tuvieron que completar con familiares”, dijo un conocedor de lo que pasa en el norte cordobés con el espacio amarillo. “Es un papelón, ¡cuánta gente puede votar en una interna!”, agregó el hombre. Frizza, que también está mostrando en redes un repaso por lo que fue su gestión, en un claro mensaje al actual intendente Luis Picat, se juega una parada clave para retener su partido.

Se les adelantaron a García Elorrio y Quinteros

La decisión del gobernador Juan Schiaretti de lanzar a Juan Manuel Delgado al despacho principal de la Fiscalía General, fue una de las noticias de la semana en la agitada agenda política que tiene Córdoba. Y la candidatura de Delgado para el cargo que se encuentra vacante desde marzo del 2019 con la salida de Alejandro Moyano también descolocó a la oposición en el arranque; aunque de a poco empezaron a acomodarse para salir a cuestionar al oficialismo. El miércoles, en la previa de la sesión en la Legislatura provincial donde se iba a anunciar el cronograma para discutir el arribo de Delgado, dos hombres coincidieron con la jugada que se adelantó a lo que iba a presentar Encuentro Vecinal, con el ahora exlegislador Aurelio García Elorrio, que hace unos días dejó su banca por el sistema de rotación que tiene la fuerza, y el concejal Juan Pablo Quinteros. Ambos iban a realizar una presentación esta semana por la vacancia, una de las más polémicas del Gobierno provincial, y al cumplirse dos años en Córdoba sin fiscal general; sin embargo, el anuncio desde el Panal se les terminó adelantando.

Soher pide pista para… ¿el 2023?

Otra de las integrantes del PRO que insiste con su posicionamiento de cara a lo que viene es la diputada nacional Soher El Sukaría. La macrista estuvo en la semana en una entrevista en Canal C y esquivó -con astucia, aunque no desmintió- dos consultas: la primera, si iba a ser la compañera de fórmula de Gustavo Santos en 2023 y la segunda si integraría la lista al Senado en las elecciones de este año. “No negó ni confirmó ninguna, pero la sensación que queda es la de una puerta abierta para lo que viene”, lanzó una persona presente en el estudio en ese momento.