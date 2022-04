“Trabajo para que el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio sea un radical”

En las últimas horas, tuvo lugar el plenario más importante que los radicales de Córdoba realizan anualmente, el famoso ‘encuentro de Giardino’. En esta oportunidad, más relevante que nunca porque de ahí salieron las bases, por escrito de lo que la Unión Cívica Radical de Córdoba quiere para sí, para la alianza que integra y para la provincia en 2023.

En ese marco, son varios los sectores internos que en la previa hicieron oír su voz, y uno de los más notables tiene que ver con el de los intendentes radicales que, desde el foro y también cada uno desde sus gestiones, emitieron sus opiniones.

Entre otros, Myrian Prunotto, intendenta de Estación Juárez Celman, quien hace tiempo reclama espacio para los intendentes, para las mujeres radicales, y, dentro de la alianza, para que su partido sea protagonista.

Además, Prunotto ha tenido una participación importante en la gestación del Ente Intermunicipal o Ente Metropolitano que impulsa Martín Llaryora desde la ciudad de Córdoba y precisamente esta coincidencia con Llaryora es la que la puso en la mirada de muchos, con distintas valoraciones.

En ese contexto, la dirigente radical en diálogo con PERFIL CÓRDOBA, ante la pregunta sobre sus ambiciones, declaró: "Aspiro a que la Unión Cívica Radical gobierne la provincia en 2023".



Prunotto tiene una larga trayectoria en política y hoy transita su cuarto mandato al frente de su localidad. Dice que no quiere repetir ni que su primer objetivo sea ser legisladora provincial o diputada nacional: "Que se queden tranquilos los que piensan que busco un cargo, yo quiero gobernar la provincia no ser oposición".

Vínculos con el peronismo.

Ocurre que a Prunotto, en los últimos tiempos, se la ve muy cerca de Martín Llaryora y Juan Schiaretti, por eso cuando escribió "quiero gobernar la provincia, no ser oposición" muchos pensaron que su mirada estaba orientada hacia Llaryora, el candidato que genera mejores expectativas en la provincia hacia 2023. Al respecto, amplió: “En este momento trabajo para que el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio sea un radical; si haremos internas o acuerdos se verá, pero pedimos reglas claras para que nadie se vaya por afuera y lo mismo que pido para los otros lo voy a aplicar conmigo. Es decir, no hay posibilidades de una alianza en otro espacio que no sea el que dice el partido al cual pertenezco”.

En relación con las coincidencias que mostró con el intendente de la ciudad de Córdoba y con el gobernador, las define como "gestión": “Mi acercamiento es pura y exclusivamente gestión y eso lo tienen que entender los dirigentes radicales, los intendentes nos encontramos gestionando y tenemos que conseguir lo mejor para nuestras localidades, así que no hay que mezclar lo que pasa con la cuestión política", y agrega: "Ni con Martín Llaryora ni con Juan Schiaretti he hablado de política ni de futuras alianzas ni de nada por el estilo”.

Juez 2023.

En definitiva, la lucha de Prunotto es la de muchos radicales cordobeses que en los últimos años vieron pospuestas las expectativas de que su partido recuperara el protagonismo de años pasados y el lugar que están convencidos que merece. Por eso la exigencia, el reclamo, de garantizar que la Unión Cívica Radical de Córdoba encabece las listas y que los demás integrantes de la alianza Juntos por el Cambio lo acepten y permanezcan en la coalición. Al respecto, ante la pregunta si se ve trabajando por la candidatura de Luis Juez para gobernador en 2023, Prunotto insiste: "Estoy abocada ciento por ciento a trabajar por la candidatura de un gobernador radical, después veremos qué sale".

En el hipotético caso de acompañarlo a Juez en una fórmula, como candidata a vicegobernadora, responde que “el anhelo y las ganas de participar están” y agrega: “No voy a decir que no me interesa, sí me interesa porque quiero ser parte de un gobierno que marque esta alternancia que tanto pedimos en la Provincia de Córdoba”.

Finalmente, Prunotto aclara que esta lucha también es la de los intendentes del interior: "Tener un lugar en la mesa de toma de decisiones y lugar en la lista porque hemos demostrado que sabemos gobernar, que tenemos la capacidad para armar equipos, para conducirlos, para enfrentar crisis, por eso es muy importante que los intendentes de la Unión Cívica Radical seamos valorados y tenidos en cuenta".