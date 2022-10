“Que la Copa, cueste lo que cueste; que la Copa tenemos que ganar”. El cántico retumbó en el Estadio Kempes el miércoles pasado, al término del partido que Talleres jugó con Unión para ponerse al día con el fixture de la Liga Profesional. Esta tarde, el equipo de barrio Jardín completará su participación anual en los torneos de Primera División de la AFA, donde cosechó el 35,8% puntos en juego (11 triunfos, 10 empates y 19 derrotas) y estuvo muy lejos de ser protagonista. Será apenas una formalidad.

Las ilusiones de la “T” transitan por una vía paralela, la Copa Argentina, que puede llevarlo a la Copa Libertadores de América por tercer año consecutivo. “Sería salvar el año y equilibrar un poco los tantos”, afirman los hinchas albiazules, quienes no quieren ser menos que Belgrano, que acaba de celebrar su primer campeonato en la segunda divisional afista.

Talleres podría alcanzar el objetivo de clasificar a la edición 2023 del principal certamen de clubes de la Conmebol el próximo miércoles. Para ello, deberá ganar el partido que desde las 18 disputará ante Banfield en Rosario, y además Boca Juniors tendrá que vencer a Patronato de Paraná en el otro cruce de semifinales, que se jugará a partir de las 21.30 en San Juan.

En su condición de campeón de la Copa de la Liga 2022, el Xeneize ya tiene sellado el pasaporte para la Libertadores del próximo año, por lo que, en caso de adjudicarse también la Copa Argentina, liberaría el cupo a favor del otro finalista. Un triunfo del elenco de Javier Gandolfi y una victoria de los entrerrianos prolongaría el suspenso hasta el próximo 30 de octubre.

En la Copa Argentina, Talleres jugó cuatro partidos: vs. Güemes de Santiago del Estero (4-0), vs. Chaco For Ever (0-0 y 4-3 por penales), vs. Newell´s (2-1) y vs. Independiente (0-0 y 4-2 por penales).

Sumando los 14 juegos de la Copa de la Liga, los 26 encuentros de la Liga Profesional Binance y los 10 compromisos de la Libertadores, donde avanzó hasta cuartos de final, la “T” suma 54 presentaciones en este 2022 que desembocará el mes próximo en el Mundial de Qatar.

En ese lapso, el equipo fue dirigido por tres directores técnicos (Ángel Guillermo Hoyos, Pedro Caixinha y Gandolfi) y contó con la participación de 52 futbolistas.

EN ESPERA. Instituto aguarda la definición de los cuartos de final del Reducido para sumarse a la lucha por el segundo ascenso a Primera. /// FOTO: PRENSA INSTITUTO

Camino a la Gloria

Instituto espera, y no está solo. Los más de 31 mil socios que registran los padrones del club son la muestra elocuente de la expectativa que ha despertado el presente deportivo de la Gloria. En el caso del fútbol, el Albirrojo se ilusiona con seguir el camino de Belgrano (reciente campeón de la Primera Nacional) y volver a las grandes marquesinas del fútbol argentino luego de 15 temporadas de ostracismo.

Por haber escoltado al Pirata y ostentar la condición de subcampeón (19 victorias, 11 igualdades y seis traspiés en 36 presentaciones), el elenco que conduce Lucas Bovaglio aguarda por los ganadores de los cuartos de final en el Reducido que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional.

En la instancia de semifinales -a doble partido, con localía en la revancha y ventaja deportiva- enfrentará a Defensores de Belgrano, que ayer venció 3-0 a San Martín de Tucumán, La otra llave será animada por Gimnasia de Mendoza (en la víspera, superó 1-0 a su comprovinciano Independiente Rivadavia) y el ganador de Estudiantes de Río Cuarto-Estudiantes de Caseros.

RUGE EL LEÓN. Estudiantes de Río Cuarto ya eliminó a Deportivo Riestra y este fin de semana se cruza con su homónimo de Caseros. /// FOTO: CEDOC PERFIL

El Imperio contraataca

Luego de una primera experiencia que lo dejó en las puertas del ascenso a comienzos del año pasado, y de haber transitado posteriormente un campeonato de transición, Estudiantes de Río Cuarto volvió a meterse en la conversación en la segunda categoría del fútbol argentino.

Tras finalizar la fase regular de la Primera Nacional en la sexta posición, a 21 puntos de Belgrano y a 10 unidades de Instituto, el León del Imperio del Sur empezó el Reducido con buen pie, dejando en el camino a Deportivo Riestra.

Hoy debe afrontar un nuevo “punta y hacha”, esta vez frente a su homónimo bonaerense, en busca de las semifinales. Por haber terminado mejor clasificado que su adversario en la tabla de posiciones, el elenco que comanda Marcelo Vázquez vuelve a definir en condición de local una instancia de partido único y con la chance de clasificar con un empate.

LA HORA DE LA VERDAD. Carlos Gustavo Bossio, DT de Racing. La Academia inicia la etapa de los cruces contra Sportivo Las Parejas. /// FOTO:PRENSA RACING

Dos por uno

Con una destacada campaña (19 triunfos, 11 empates y dos derrotas), Racing de Nueva Italia se adjudicó la Zona B del Torneo Federal A, certamen que tiene 34 participantes y otorga un solo ascenso a la Primera Nacional.

Esta tarde la Academia comienza a disputar los octavos de final, instancia en la que le toca enfrentar a Sportivo Las Parejas, equipo que ocupó la octava posición en su mismo grupo en la Etapa Clasificatoria.

Los dirigidos por Carlos Gustavo Bossio tienen la chance de definir en condición de anfitrión y con ventaja deportiva en todos los cruces previos a una hipotética final, cuya disputa está prevista en campo neutral.

El otro representante del fútbol provincial, Sportivo Belgrano de San Francisco (séptimo en la Zona B, con 14 victorias, 6 empates y 12 caídas), visita a Villa Mitre de Bahía Blanca, que clasificó segundo en la Zona A, con la obligación de ganar para avanzar a la etapa de cuartos de final.

VERDE ESPERANZA. Sportivo Belgrano logró clasificar para la Etapa Final del Torneo Federal A. Hoy visita a Villa Mitre de Bahía Blanca. /// FOTO: CEDOC PERFIL

