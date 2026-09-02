UCR de Córdoba: Mestre lleva la interna a Tribunales y se pone en marcha la guerra judicial

El mestrismo ya apeló ante la Justicia Federal la resolución 6/26 de la Junta Electoral Partidaria (JEP), que proclamó autoridades en Marcos Juárez. Ahora, un nuevo dictamen —7/26— vuelve a tensar la interna: dejó en pie a Generación X y rechazó a Más Radicalismo en la pulseada por el Comité Provincia. La disputa judicial arrancó así en paralelo a la campaña por el 20-S y pone en juego el control de la conducción provincial.

La interna de la UCR de Córdoba dejó definitivamente atrás el terreno partidario. La judicialización ya comenzó con la disputa por Marcos Juárez y ahora suma un nuevo capítulo por el cual salió airoso Generación X y dejó en una situación comprometida a Más Radicalismo, la alianza que encabeza Ramón Mestre y lleva a Juan Jure como candidato a presidir el Comité Provincia.

“Explotaron todo. Estamos en la Justicia ya”, confirmó a Perfil Córdoba una fuente del círculo más próximo a Mestre. La frase sintetiza el clima que atraviesa la interna radical, que transita en simultáneo por dos carriles: la campaña electoral y una creciente batalla jurídica por las reglas y las listas que llegarán al 20 de septiembre.

La primera ofensiva judicial se produjo por la resolución 6/26, vinculada con la elección de autoridades del departamento Marcos Juárez. Más Radicalismo recurrió ante la Justicia Federal y cuestionó la decisión de la Junta Electoral por considerar que se había afectado el mecanismo democrático de elección y que no se habían garantizado adecuadamente el derecho de defensa y la igualdad entre las listas.

Tras el fuego cruzado de las impugnaciones, la resolución 7/26 abre un nuevo frente de conflicto, esta vez con impacto directo sobre la competencia por la conducción provincial.

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Interna al rojo vivo

La nueva decisión de la Junta Electoral, fechada el 31 de agosto, realiza un extenso repaso de su rol en lo que va del desarrollo del cronograma electoral y de las impugnaciones cruzadas entre Generación X y Más Radicalismo.

En ese marco, la JEP rechazó presentaciones del frente opositor por considerarlas extemporáneas y sostuvo que la alianza no cumplía con el requisito de despliegue territorial establecido en el artículo 128, inciso d), de la Carta Orgánica Partidaria en diez departamentos. En cambio, el órgano electoral consideró cumplidos los requisitos por parte de Generación X y avanzó con su proclamación.

No obstante, el mestrismo levantó la guardia y se puso en pie de guerra luego de que la Junta Electoral dispusiera proclamar como lista única a Generación X para las autoridades del Comité Central de la Provincia, el Tribunal de Conducta y el Tribunal de Cuentas, además de sus candidatos a delegados al Comité Nacional de la UCR.

La JEP, no obstante, decidió diferir el tratamiento de las candidaturas correspondientes a Capital, Colón y Juventud, debido —según argumentó— a las limitaciones de recursos humanos y materiales de la Junta para abordar esas presentaciones.

La decisión modificó sustancialmente el escenario de la interna. Mientras Matías “el Ruso” Gvozdenovich, por Generación X, y Juan Jure, por Más Radicalismo, aceleran sus campañas de cara al 20-S, la pelea se profundiza en la mesa jurídica, donde las dos alianzas vienen cruzando impugnaciones y objeciones. Pero ahora la disputa también se traslada a Tribunales.

“Quieren ganar en los escritorios”

En el mestrismo leen la nueva resolución como parte de una estrategia destinada a evitar que la disputa se defina exclusivamente en las urnas.

“Quieren ganar en los escritorios lo que no pueden con los votos”, remarcó un interlocutor de Más Radicalismo. La frase condensa la principal acusación política del sector de Mestre contra el núcleo de poder referenciado en Rodrigo de Loredo, una lectura que Perfil Córdoba ya había anticipado en una nota publicada el sábado pasado. “Son tan predecibles”, agregó la voz del entorno mestrista.

El punto de fondo para el mestrismo es si la renovación de autoridades de la UCR cordobesa se resolverá el 20 de septiembre mediante el voto de los afiliados o si las decisiones del órgano partidario que lleva adelante el proceso electoral interno terminarán modificando el escenario antes de llegar a las urnas.

Desde Más Radicalismo sostienen que la Junta Electoral realizó una interpretación restrictiva de la Carta Orgánica y cuestionan el procedimiento utilizado para dejar fuera de competencia a su alianza en distintos departamentos y a nivel provincial. “Resulta claro que la Alianza Generación X quiere hacer decir a la COP algo que no dice”, cuestionaron cerca de Mestre.

De esta manera, el alineamiento opositor batallará en Tribunales para que la interna se dirima con votos el 20-S y no en los escritorios de la estructura partidaria.

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Marcos Juárez, el primer capítulo judicial

La disputa judicial, en rigor, no nació con la resolución 7/26. Su primer capítulo se abrió con la 6/26, vinculada con la elección de autoridades de Marcos Juárez, territorio de incumbencia de Gvozdenovich.

En el recurso presentado ante el juez federal con competencia electoral Miguel Hugo Vaca Narvaja, Más Radicalismo cuestionó la decisión de la Junta Electoral y sostuvo que se pretendía “eliminar el mecanismo democrático para la elección de autoridades partidarias del Departamento Marcos Juárez”.

En concreto, denunciaron que se había desconocido la presentación de Más Radicalismo y solicitaron al juez que revoque la resolución de la Junta Electoral partidaria.

El planteo ya tuvo una primera respuesta formal de la Justicia Federal. El Juzgado Federal de Córdoba N° 1 tuvo por interpuesto el recurso de apelación presentado por los apoderados de Más Radicalismo y, antes de resolver, intimó a la UCR a remitir la Resolución 6/2026 de la Junta Electoral y todos los antecedentes vinculados con la proclamación de autoridades de Marcos Juárez. El plazo fijado por el tribunal vence este miércoles 2 de septiembre a las 10.

De Marcos Juárez al control del partido

Con la nueva resolución, la pelea judicial amenaza ahora con extenderse desde un departamento clave hasta la disputa por la conducción provincial de la UCR.

Mientras Gvozdenovich y Jure recorren el territorio en busca de votos, el mestrismo juega otra partida: la que se libra en los tribunales para cuestionar las decisiones de la estructura partidaria y garantizar que la interna llegue a las urnas en condiciones que considera democráticas y competitivas.

En medio de una interna que ya ingresó en la fase de judicialización, la disputa dejó de ser solamente una pulseada entre dos candidatos por el Comité Provincia. La pelea mayor pasa por quién tendrá el control de la estructura partidaria, la lapicera y la “botonera” de la UCR cordobesa de cara al ciclo electoral de 2027.