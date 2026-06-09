Una encuesta de humor social refleja que Milei detuvo su caída y solo un grupo de votantes dice esta mejor que otros años

Por primera vez en muchos meses, la inseguridad superó a la economía como la preocupación número uno de los argentinos. Pero el desplazamiento es apenas nominal: ambos temas están separados por un solo punto porcentual —65% contra 64%— y el cuadro de situación que describe la encuesta de D'Alessio Irol y Berensztein, realizada los días 29 y 30 de mayo con 800 encuestados de todo el país, sigue siendo predominantemente negativo para el gobierno.

El 65% de los encuestados considera que la situación económica del país está peor que el año pasado. Es tres puntos menos que el mes anterior, lo que la consultora interpreta como el primer rebote luego de tres meses consecutivos de deterioro en esa percepción.

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Pero la mejora en el número general no se traslada a la economía personal: el 68% dice estar peor posicionado económicamente que en 2025, el valor más alto desde agosto de 2024. La percepción a futuro también sigue inclinada hacia el pesimismo. Un 55% cree que la economía estará peor dentro de un año, contra un 41% que espera una mejora. La brecha es de 14 puntos, aunque levemente inferior a la del mes anterior.

El cuadro se fragmenta con fuerza según la identidad política. Entre los votantes de La Libertad Avanza, el 66% evalúa que la economía del país está mejor que el año pasado. Entre los votantes de Fuerza Patria, ese número cae al 6%: el 94% de ese segmento tiene una visión negativa del transcurso económico. Los votantes de Provincias Unidas se ubican más cerca del pesimismo: el 81% cree que la situación está peor, un incremento de tres puntos respecto al mes anterior.

La economía personal replica esa división. Los votantes de LLA son los únicos con balance positivo sobre su situación individual: el 58% dice estar mejor que en 2025, aunque eso representa una baja de dos puntos frente al mes previo. Entre los votantes de FP, el pesimismo llega al 95%. En los votantes de PU, al 77%.

Después de cuatro meses de descenso continuo, la evaluación de la gestión de Milei detuvo el derrumbe. Un 39% la califica positivamente, dos puntos más que el mes anterior. El 60% sigue evaluándola de manera negativa.

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La encuesta vincula la caída previa a los escándalos y sospechas de corrupción dentro del gabinete. Esa lectura tiene correlato en los datos: la posibilidad de que existan actos de corrupción en el gobierno aparece tercera en el ranking de preocupaciones ciudadanas, con 58%.

Al interior de cada espacio, los números son espejados. Entre los votantes de LLA, la aprobación a la gestión se mantiene en el 80%. Entre los de FP, el rechazo es del 95%, aunque bajó cuatro puntos respecto al mes anterior. Los votantes de PU evalúan negativamente la gestión en un 71%.

Milei, octavo entre los líderes políticos

En el ranking de imagen positiva de dirigentes, el presidente quedó en el octavo lugar con 36%. Lo superan Guillermo Francos (45%), Patricia Bullrich (43%), Mauricio Macri (39%), Myriam Bregman (38%), Axel Kicillof (37%) y Diego Santilli (37%), entre otros. Jorge Macri empata con Milei también en 36%.

Entre sus propios votantes, Milei conserva una imagen positiva del 75%. Pero en el conjunto de la ciudadanía, queda detrás de figuras tanto del oficialismo como de la oposición.

La próxima medición de D'Alessio Irol y Berensztein, prevista para junio, será la primera en reflejar el clima de cara al cierre del primer semestre y a pocas semanas de las elecciones generales.