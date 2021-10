Vacaciones de verano 2022: tarifas un 50% más caras

Los números fueron más que auspiciosos: el pasado fin de semana largo dejó cifras como para ilusionar a muchos, tanto en el sector privado como público. Según cifras oficiales, más de 4,5 millones de argentinos viajaron por la geografía nacional y en Córdoba se movilizaron más de 300.000 turistas, locales y de otras provincias.

La Agencia Córdoba Turismo indicó que “fue uno de los fines de semanas largos con más movimiento turístico desde el inicio de la pandemia e incluso significó un crecimiento de más del 5% respecto del mismo feriado en la prepandemia”.

Haciendo el cálculo de un gasto promedio diario por persona de algo más de $4.200 (en alojamiento, comidas, recreación y traslados, entre otros servicios), se habría generado un movimiento económico cercano a los $3.200 millones.

Si a estos guarismos se suma el éxito que está teniendo el programa PreViaje, todo haría prever que la temporada veraniega tendrá muy buenos resultados, algo que un gastronómico serrano consideró “casi un milagro”. “Mirá –reseñó– hace un año estábamos en plena pandemia y no podíamos viajar de una localidad ni una ciudad a otra vecina y ni hablar de entre distintas provincias. El fin de semana largo tuvimos visitantes de Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires; ¡cómo ‘hice caja’!, voy a poder levantar varios muertos, un milagro”.

Y en plan de ir previendo unas vacaciones de verano no tan solo ansiadas sino también necesarias, muchos comenzaron a buscar destinos y precios. Como caso testigo, PERFIL CÓRDOBA habló con los miembros de una familia tipo cordobesa (padre, madre y dos hijas) quienes se zambulleron en Internet para ir haciendo cuentas.

Vamos a la playa.

Como buenos mediterráneos aman el mar, pero sin despreciar las sierras cordobesas, es decir, analizan ambas opciones. Recuerdan que desde hace muchos años se tomaban al menos 15 días en Brasil, pero consideran que esta vez no están dadas las condiciones sanitarias, todavía, para emprender ese viaje.

En consecuencia, la búsqueda se orientó hacia la costa argentina. Mar de las Pampas, Villa Gesell, Costa del Este y Mar Azul - Las Gaviotas entraron en competencia, pensando en que Pinamar o Cariló son destinos muy demandados y más caros.

Con la advertencia de que las propuestas de cantidad y calidad de servicios son similares y las ubicaciones de los establecimientos (cabañas, departamentos y casas) no superan los 500 metros de la playa, algunos de los precios obtenidos son los siguientes:

Mar de las Pampas, por estadías semanales, consiguieron un alojamiento superior de lujo, con capacidad máxima para tres adultos más un menor de 18 (lo cual cubre sus expectativas), por $208.000.

En Costa del Este, el ‘hallazgo’ fue cabañas para 4/5 pasajeros (50m2, una habitación y un sofá cama en el living), desde $97.000 a $103.000 por siete días.

Aquí también exploraron una inmobiliaria que ofrece alquiler temporario de dúplex, desde los $120.000 a $150.000 semanales y casas cuyos valores ya se expresan en dólares: desde los US$1.200 hasta los US$3.000.

Pero, en otra propuesta, esta vez de Villa Gesell y también en moneda extranjera, pasaron de una segunda lectura para estar seguros al estupor, ante la aclaración: “Las siguientes tarifas corresponden al mes de enero, por siete noches, cotizadas en dólares; se abona en pesos a la cotización del dólar blue”.

En este caso, se trata de un departamento para cuatro personas, por US$910 ($168.350) y otro de capacidad hasta cinco huéspedes, con tres ambientes y dos dormitorios, por US$1.000 ($185.000).

En Mar Azul – Las Gaviotas un departamento de dos ambientes para cuatro pasajeros, cotiza desde $182.500 en enero hasta la primera semana de febrero, hasta los $173.000 para la última semana de febrero.

También aquí, un apart de dos ambientes cuesta $125.000 y otro $171.000, en ambos casos para cuatro y por una semana.

Si se deja de lado la opción de una casa por US$3.000 la semana y haciendo un promedio entre las otras alternativas, deben destinar entre $29.700 a $17.900 por día para el alojamiento. Comer, pasear, ir a un entretenimiento y el viaje son otros costos.

Nos quedamos en las sierras.

La segunda alternativa analizada por esta familia fue la de pasar una o dos semanas en las sierras de Córdoba, válida por la cercanía y los múltiples y variados atractivos. Buscaron acceder a los mismos servicios y calidad que buscaron en la costa. Estos son algunos de los resultados obtenidos.

En Villa General Belgrano, una posada les ofreció una habitación de dos ambientes, para cuatro, en $17.000 la noche. En este destino, un hotel de tres estrellas les cotizó la habitacion doble a $15.000 por noche, pero debían tomar dos habitaciones, o sea, $30.000 por noche.

En Nono, Traslasierra, la propuesta fue de una cabaña para 3/4 pasajeros, por $36.800 la noche, mínimo una semana, y otra de mejor calidad a $38.400 por noche.

Acá hay que evaluar que la corta distancia a recorrer influye en los costos finales, además de otras variables que hacen más accesibles los destinos, pero las tarifas no son muy convenientes.

En ambos casos, la costa argentina o las sierras de Córdoba, los precios de alojamiento –y de la gastronomía, que no están reflejados en esta nota– estarían mostrando una visión ‘cortoplacista’ de los proveedores ya que, ante la demanda y consultas registradas, la ‘tentación’ de marcar con un 40% / 50% más que en enero de este año aparece como incontenible.

Valores en Brasil.

Para que la comparación adquiera mayor validez, vale mostrar las tarifas que están cobrando en dos complejos a los que esta familia tipo del caso testigo eligieron durante muchos veranos (y que ahora no evalúan como opción por la pandemia). Los valores que se están manejando para esta temporada son los siguientes.

Condominio Ares de Verão en Morrinhos Garopaba, en enero, 500 reales por día, aproximadamente US$ 91 y febrero 450 reales por día (unos US$ 82). Otro complejo, Jairo, también en Garopaba, ofrece para enero una tarifa de 300 reales por día (US$ 55) y en febrero 270 reales por día (US$ 49). Se trata de departamentos para 4 / 5 personas con todo el confort y a poca distancia del mar.