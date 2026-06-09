Ver el Mundial en 4K, imposible en Argentina: qué canal tiene menos delay y por qué tu televisor no puede hacer magia

Cuando Lionel Messi convierta un gol en el Mundial 2026, no todos los argentinos lo verán al mismo tiempo. La diferencia entre una transmisión y otra puede ser de apenas tres segundos o de casi un minuto, según la plataforma elegida. Y el televisor de última generación que costó dos o tres millones de pesos no garantiza nada si la señal que le llega es de baja resolución.

Guillermo Rivas, ingeniero electrónico y doctor en ingeniería de la UTN, lo explicó con claridad en una entrevista en radio Continental Córdoba: "Si la señal que te llega no es de buena calidad, por más Ferrari que tengas, vas a ir a 10 km/h".

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El concepto que está en el centro del debate técnico es la latencia: el tiempo que transcurre entre el momento en que ocurre una jugada en el estadio y el instante en que el espectador la ve en su pantalla. Ese retraso o delay no depende de la calidad del televisor, sino del sistema de transmisión.

TDA, la más rápida

Rivas describió tres grandes categorías. La Televisión Digital Abierta (TDA) es la opción con menor latencia: "Es una transmisión de muy alta calidad, que tiene muy poco delay y muy poca latencia". Los datos lo confirman: las infografías que circulan entre especialistas del sector, la TDA registra entre 2,5 y 8 segundos de demora. Es la señal más directa del sistema, porque viaja por aire desde las estaciones de TV hasta la antena del usuario, sin pasar por redes de distribución ni servidores intermedios.

Por esa vía, Telefe se sintoniza en el canal 34.1 y la TV Pública en el 23.2, ambos en definición HD. Son las únicas dos señales que llegan en esa calidad por aire en Argentina con la cobertura del Mundial de Fútbol.

Flow, que trabaja principalmente a través de fibra óptica, se ubica en segundo lugar con demoras que oscilan entre 5 y 9 segundos. DirecTV, en cambio, opera con satélites geoestacionarios ubicados a casi 36.000 kilómetros de altura, lo que implica un delay mayor. "La señal desde que se toma la imagen, se digitaliza y se transmite por satélite a cada usuario tiene muchísimo delay", explicó Rivas, aunque aclaró que "son ínfimas las diferencias" entre sistemas y que "cualquiera de los sistemas anda muy bien".

Las plataformas de streaming como DGO, Paramount+ o Disney+ presentan las demoras más altas dentro del consumo convencional: entre 15 y 45 segundos, según el tipo de protocolo utilizado. Los canales FAST -gratuitos con publicidad, disponibles en smart TVs- pueden llegar al minuto de retraso.

Televisor caro y festejos tardíos

El Mundial 2026 no se podrá ver en resolución 4K Ultra HD en nuestro territorio nacional de forma oficial. Y nada podremos hacer con eso, aunque tengamos un televisor a la vanguardia tecnológica.

El segundo equívoco que desmontó el ingeniero involucra a los televisores de alta gama. Ante la consulta sobre si un equipo 4K puede mejorar una señal de baja resolución, Rivas fue contundente: "No, por lo general, si te llega una señal de baja resolución, el televisor no puede hacer magia. No te la va a convertir a 4K. Lamentablemente, si la señal que te llega no es de buena calidad, por más Ferrari que tengas, vas a ir a 10 km/h".

El fenómeno tiene una consecuencia práctica que los hinchas conocen bien: quien sigue el partido por DirecTV o por streaming puede recibir la notificación de un gol en el teléfono, o escuchar el grito del vecino, antes de verlo en su propia pantalla. "Cada uno lo ve en diferentes momentos según qué servicio de cable tengas", señaló Rivas.

Ante eso, el ingeniero recomendó activar el "modo deportes" en los televisores: "Lo que hace es bajarle una cierta resolución para que la imagen sea más rápida en la pantalla, que no haya tanta demora". La mejora es técnica, no estética: se sacrifica nitidez a cambio de ver la jugada antes.

La recomendación final de Rivas para quienes se planteen comprar un televisor de alta gama pensando en el Mundial fue directa: "Si después querés utilizarlo para ver películas en buena calidad, sí te conviene. Yo no lo compraría solamente por el Mundial. No va a haber una gran diferencia con respecto a lo que vamos a ver".