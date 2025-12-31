Viajar por Córdoba en auto o en moto: lo que tenés que saber para no volver con una multa

Viajar por Córdoba en auto es un placer. Pero lo que genera una amargura, sobre todo para el bolsillo son las sanciones de la famosa Policía Caminera provincial. Las sierras, los valles, los lagos son de los destinos turísticos más elegidos del país, pero quienes llegan en auto suelen llevarse un souvenir inesperado: una multa de tránsito.

Cómo evitar multas en Córdoba durante el verano 2026: todo lo que tenés que saber antes de salir a la ruta

Con la actualización de la Ley de Tránsito provincial y el nuevo valor de las sanciones, los controles se intensificaron y los montos pueden ser realmente elevados. Si vas a recorrer las sierras, valles o rutas provinciales, conviene prestar atención a las infracciones más comunes entre turistas y, sobre todo, a cuánto cuestan hoy.

Exceso de velocidad: la infracción que más multas genera

La provincia habilitó formalmente el uso de radares en rutas y accesos turísticos. Funcionan de manera automática, sin necesidad de inspectores en el lugar, y registran infracciones las 24 horas.

Córdoba actualizó las multas de tránsito: las sanciones máximas superan los $3 millones

El exceso de velocidad es considerado una infracción muy grave. Los límites cambian según el tramo, especialmente en zonas serranas y accesos a localidades turísticas, donde suelen ser más bajos de lo esperado.

Un detalle no menor: si acumulás infracciones en poco tiempo, la ley contempla la reiterancia, lo que agrava la sanción.

Luces encendidas: un descuido típico del turista

Otro motivo frecuente de multa es circular sin luces reglamentarias durante el día. En Córdoba, ahora, está permitido usar luces DRL (luces diurnas de fábrica), siempre que:

* Se enciendan automáticamente junto con las luces traseras

* Exista buena visibilidad y luz natural suficiente

Pero ojo:

* Con lluvia, niebla o nevada, las luces bajas son obligatorias, incluso si el vehículo tiene DRL

* Las motos deben circular siempre con luz baja o DRL

* También es obligatorio en carriles reversibles o en sentido contrario al habitual

* Circular sin luces reglamentarias es infracción grave y se controla especialmente en rutas turísticas.

Multas millonarias: cuánto cuestan hoy las infracciones en Córdoba

Con la última actualización, el valor de la Unidad Fija de Multa (UF) se estableció en $1.696, según el precio del litro de nafta súper. A partir de este valor, las sanciones quedaron así:

Infracciones leves (por ejemplo, conducir fumando): entre $33.920 y $169.600

Infracciones graves (como circular sin luces reglamentarias): entre $169.600 y $339.200, con quita de puntos del carnet

Infracciones muy graves (exceso de velocidad, cruzar semáforos en rojo, circular a contramano): entre $339.200 y $678.400, más sanciones administrativas

Infracciones máximas (alcoholemia elevada, adulteración de documentación, daños a infraestructura vial): pueden superar los $2 millones y llegar hasta $3.392.000, con inhabilitación para conducir y posibles consecuencias penales

Sí: una foto de radar mal ubicada puede salir más cara que toda la estadía.

Documentación: el primer filtro en los controles

La Policía Caminera exige llevar:

* Licencia de conducir en formato físico

* DNI

* Seguro vigente

* Cédula del vehículo

* La falta de alguno de estos documentos puede derivar en multa o impedir continuar el viaje.

Multas lejos de casa: cómo hacer el descargo

Si la infracción se comete a más de 60 kilómetros del domicilio, el conductor puede realizar el descargo en la justicia de faltas de su jurisdicción. Para quienes viven fuera de Córdoba, es obligatorio contar con identidad digital registrada.

Antes de arrancar: Respetar los límites, encender las luces correctas y revisar la documentación puede evitar multas que hoy alcanzan cifras millonarias. En Córdoba, el paisaje invita a disfrutar… pero el radar no está de vacaciones.