Villa Belgrano suma una cafetería con sello de especialidad

El pasado martes inauguró en avenida Laplace 5522, Villa Belgrano, un nuevo café de la línea Shiók Coffee Roasters, marca emblema en tostadero de café en Córdoba, propiedad de Javier Rodríguez, dueño de El Papagayo, y Patricio ‘Pato’ Macormack.

El nuevo local es la octava franquicia de la marca y su propietaria es Ayelén Leguizamón, bromatóloga de profesión que, como aclara, siempre trabajó en las empresas de su marido, Mateo Ligato. Y tuvo para elegir, ya que Ligato es presidente de Selene Soluciones, en Río Ceballos; director General de Eos Distrito Deportivo, y presidente de Helios Energía Limpia (recibió el premio Perfil Córdoba este año) y de Pollos San Mateo, la empresa familiar.

Independizarse con un café

“Yo quería tener lo mío”, explica, “y me encantan los cafés, pero no me animaba a hacerlo sola porque no tengo experiencia en el rubro. Una amiga, conociendo mi deseo, me presentó a Patricio Macormack, uno de los dueños de Shiók, quien me comentó que ellos estaban buscando abrir más franquicias, así que bueno, nos reunimos y cerró para las dos partes”, indica.

También aprecia que “le sirvió mucho”, porque “ellos pusieron la experiencia, el conocimiento, la marca y demás y yo el entusiasmo. Y me independizo, está bueno porque es un desafío, ya que no vengo del ‘palo’ de la cafetería. Es algo que quería hacer”.

En Shiók Coffee Roasted compran el café en granos en Colombia, Brasil u otros países productores y lo tuestan en el horno que tienen en la casa central de la marca, en La Tablada 367, Centro. desde allí les proveen el café ya tostado a las distintas franquicias. Además, eso va acompañado de la capacitación del personal que vaya a trabajar como barista, que debe conocer la temperatura del agua, al momento que llegar al lugar tiene que calibrar la máquina, el molino para que la textura del granulado sea la ideal, los distintos blends y especialidades y la presentación al momento de servirlo.

Laplace, una “vía sanitaria”

A la hora de eleir el lugar, relata Ayelén, “vimos que esta zona se había quedado sin locales de café. De hecho, Javier (Rodríguez) tiene el café en el Sanatorio Allende y me comentaba que muchos vecinos iban a tomar un café allí. También Patricio (Macormack) que ha vivido siempre por esta zona, me decía que notaba que había necesidad de una cafetería cerca”.

Algo que no escapa a la evaluación previa del lugar es que la avenida Laplace se ha convertido en una “vía sanitaria”, ya que en pocas cuadras abundan los establecimientos dedicados a la salud. “Justo ayer se acercó una médica que que me contó que hace fondos de ojos y claro, entre que le ponen las gotas y le hacen el fondo de ojos los pacientes tienen que esperar un tiempo y pueden aprovecharlo tomando un café”, explica. “Inauguramos el martes y ya hay gente que viene a desayunar, a tomar un café al paso o llevarse uno. Creo que vamos a andar bien, en estos días, cuando ya esté todo acomodado y en marcha, voy a empezar a hacernos conocer”.

Más servicios y productos

El local cuenta con 20 mesas, algunas dispuestas en la amplia vereda del frente donde se colocaron sombrillas “de tres metros por tres –aclara– para que brinden una buena sombra”.

Los productos de pastelería, tortas, croissants, galletas y otros son de Backery 69, la reconocida marca también propiedad de Javier Rodríguez, o sea, la calidad no está en duda.

“La idea es ir sumando más servicios y productos; yo siempre consulto con ellos (Javier y Patricio) a ver si les parece bien, que tenga que ver con la marca, y entre las cosas que quierso sumar están los almuerzos rápidos, con ensaladas, tartas, wraps, tipo menús fijos, que nos proveería El Papagayo Petit”, anticipa.

Shiók Coffee Roasters de avenida Laplace 5522 abre de lunes a viernes de 8 a 20, los sábados de 9 a 13 y de 16 a 20 y está previsto que abran también los domingos por la mañana.