Coloquio de la UIC: Entre el pedido de un RIGI para pymes y una nueva ley de autopartes para el sector

La Unión Industrial de Córdoba (UIC) realizó este jueves una nueva edición de su Coloquio Industrial, un encuentro que reunió a empresarios, dirigentes y funcionarios para analizar la actualidad del sector productivo. La jornada en el Centro de Convenciones Córdoba tuvo como eje central el lema “Hacer futuro. En un mundo que cambia, la industria transforma”.

La Unión Industrial de Córdoba (UIC) reunió a representantes del sector privado, funcionarios y especialistas para analizar los desafíos de la producción argentina y las condiciones necesarias para mejorar su competitividad. La jornada dejó un diagnóstico compartido: aunque el ordenamiento macroeconómico constituye un punto de partida, la industria enfrenta dificultades de demanda, empleo y costos que requieren respuestas para sostener la actividad y acompañar la transformación productiva.

En la apertura, el presidente de la UIC, José Manuali, convocó a superar la discusión sobre “industria sí o industria no” y concentrar los esfuerzos en propuestas concretas para reducir costos, incorporar tecnología, mejorar procesos y desarrollar mercados. Advirtió que numerosas empresas tienen dificultades para vender, sostener la actividad y definir inversiones, en un escenario en el que la incertidumbre también condiciona las decisiones empresariales.

Manuali planteó que la estabilidad y la disciplina fiscal deben acompañarse de políticas que permitan mejorar la competitividad. Entre las prioridades, mencionó la simplificación de los regímenes impositivos provinciales y municipales, la armonización de exigencias ambientales y habilitaciones, la reducción de costos laborales no salariales y una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El titular de la entidad también destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre empresas, Estado, universidades e instituciones.

Durante su discurso, el gobernador Martín Llaryora defendió el papel de la industria en la generación de empleo y reclamó al Gobierno nacional medidas para impulsar la producción. Entre sus principales planteos, pidió crear un Régimen de Incentivo para las Inversiones (RIGI) destinado a las pymes, garantizar la continuidad de la ley de autopartes y avanzar en infraestructura logística para reducir los costos de las empresas.

“Gobernar es generar trabajo y no se puede sin los sectores productivos, sin los emprendedores. El trabajo es el ordenador fundamental”, sostuvo el mandatario provincial, quien también destacó el compromiso del sector industrial en un contexto de transición económica.

Los reclamos al Gobierno nacional

Llaryora insistió en que la política económica debe traducirse en desarrollo productivo y empleo. “La macroeconomía tiene que ser un punto para generar un desarrollo económico”, afirmó, luego de señalar que Córdoba colaboró con el ordenamiento macroeconómico, pero que ese proceso debe acompañarse con medidas que impulsen la actividad.

En ese sentido, propuso extender al conjunto de las pequeñas y medianas empresas del país beneficios similares a los que ofrece Córdoba a través de su régimen de promoción industrial. “Necesitamos un RIGI para la pyme argentina y no tenemos ningún problema en acompañarlo”, expresó. También destacó que la provincia tiene una alícuota de Ingresos Brutos del 0% para la industria.

El gobernador cuestionó, además, las dificultades para avanzar con políticas que permitan industrializar la producción primaria, en particular mediante la ley de biocombustibles. Según planteó, las discusiones legislativas reflejan la falta de una estrategia nacional que reconozca las capacidades productivas del interior del país.

Otro de sus pedidos estuvo relacionado con la industria automotriz. Llaryora advirtió sobre el riesgo de que pierda vigencia la ley de autopartes y solicitó una respuesta urgente del Gobierno nacional. “No podemos dejar que se caiga la ley de autopartes”, afirmó, y pidió que la prórroga se apruebe antes de fin de año para dar previsibilidad al sector.

Infraestructura y competitividad

El mandatario también puso el foco en los costos logísticos que enfrentan las empresas y reclamó inversiones en infraestructura ferroviaria y vías navegables. Aunque destacó la red vial de Córdoba, sostuvo que el país necesita ampliar las alternativas de transporte para mejorar la competitividad de la producción.

“La UIA debería tomar esos proyectos, socializarlos y compartirlos con los distintos líderes”, planteó, al convocar a la Unión Industrial Argentina a impulsar iniciativas que permitan reducir los costos de traslado de mercaderías.

En otro tramo, cuestionó las demoras en obras estratégicas para el abastecimiento energético. Como ejemplo, mencionó que Argentina atravesó tres presidencias sin lograr construir un gasoducto para exportar gas y que durante el invierno hubo escasez que afectó la capacidad de las fábricas para producir.

Para Llaryora, resolver esos problemas corresponde al Gobierno nacional y requiere una planificación que exceda a las provincias. “Córdoba sola no puede cambiar un país”, afirmó, y advirtió que el ordenamiento macroeconómico no alcanza sin desarrollo, logística competitiva y acuerdos entre los distintos sectores.

La defensa de la industria cordobesa

Durante su exposición, el gobernador sostuvo que la defensa de la producción debe formar parte de las decisiones de quienes ocupan cargos públicos. “Tenés que ser un cordobés que defienda los intereses de Córdoba en Buenos Aires, no defender los intereses de Buenos Aires en Córdoba”, expresó.

También recordó el conflicto por las retenciones durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando era intendente, y reafirmó su rechazo a esa medida. “Los cordobeses somos rebeldes, pero está en defender nuestra industria, nuestra producción”, señaló.

Llaryora concluyó que la provincia sostiene una posición histórica a favor de la industria, el empleo y la producción. En ese marco, llamó a los dirigentes y empresarios a defender los intereses productivos de Córdoba y a promover acuerdos nacionales que permitan transformar la estabilidad económica en crecimiento.

Itinerario

La apertura estará a cargo del presidente de la UIC, José Manuali, y del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

Entre las actividades previstas, el encuentro contará con una entrevista virtual al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y una charla con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Ambas estarán moderadas por Sergio Suppo, director periodístico de Cadena 3 Argentina.

Economía y política, en la agenda del encuentro

Uno de los bloques estará dedicado al análisis económico con la participación de Miguel Ángel Kiguel, doctor en Economía por Columbia University y director ejecutivo de Econview, quien brindará una exposición sobre las variables financieras y económicas que impactan en las empresas.

También participará el secretario de redacción de La Nación, Martín Rodríguez Yebra, con una conferencia sobre la situación política nacional y el escenario electoral.

Tecnología y experiencias empresariales

La innovación será otro de los temas principales del Coloquio. Los especialistas de McKinsey & Company Tim Lillie y Pepe Cafferata expondrán sobre los cambios tecnológicos que atraviesan a las industrias y el impacto de nuevas herramientas en los procesos productivos.

Además, habrá un panel con representantes de dos compañías con presencia en Córdoba: Grupo Arcor y Renault. Participarán Gabriel A. Albertinazzi, gerente general de Operaciones Industriales y Supply Chain de Arcor, y André Pinto, director industrial de la planta Santa Isabel de Renault.

La jornada continuará con la participación de Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, y cerrará con la conferencia “La era del Caos”, a cargo del analista internacional Andrés Repetto.