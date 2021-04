“Voy a competir para ser candidato a diputado nacional”

“Quiero ser diputado nacional para liderar las ideas de la libertad desde Córdoba y desde Juntos por el Cambio”, asegura el presidente de la Coalición Cívica-ARI Córdoba a PERFIL CÓRDOBA, agregando que la reacción de sus socios en Juntos por el Cambio “debería ser positiva: puedo defender sin disimulo las ideas que nuestros votantes quieren que sean definidas”.



—Imagino que habló con Carrió del tema. ¿Qué le dijo?

—Que tenía vía libre para armar con la mayor cantidad de actores y de consensos, para que eso se vea reflejado en la lista que podamos construir.



—¿Cómo cree que será la reacción de los socios de JxC ante su candidatura?

—Tiene que ser una reacción positiva, porque con 29 años soy el líder de un partido político, represento a aquellos jóvenes que han decidido trabajar, militar y formarse académicamente y puedo defender sin disimulo las ideas que nuestros votantes quieren que sean defendidas: las de un liberalismo no violento y esta distinción es fundamental. Cuento con experiencia en el Congreso, con seis años trabajando como asesor y tengo muy en claro las leyes que existen en nuestro país para crear o reformar las instituciones. Argentina no tiene una ley de compras y por ahí se va la megacorrupción; la ley de obras públicas es de la década de 1950, y respecto a la reforma judicial, he trabajado en la elaboración de cuatro libros sobre el tema, abordando entre otros temas, el establecimiento del jurado popular para causas de corrupción federal. Además, hay que avanzar en una reforma integral para simplificar el sistema y bajar impuestos en algunos casos.

—Remarcó la idea de liderar un liberalismo no violento.

—Cualquier ideología, no solo el liberalismo, también el socialismo, para que sea democrática tiene que cuidar las formas y tener un componente humanista. Quienes trabajamos en el Estado por vocación y no porque no nos quedó otra, debemos reivindicar ese rol para darle oportunidad a la gente que depende de un plan o de un empleo público y que quiere tener su emprendimiento, su negocio o su pyme. Cuando se deshumaniza diciendo ‘parásito’ a un empleado público o planero, se crea un discurso de odio, de resentimiento y violencia que puede ser peligroso.

—¿Hay un espacio que apoya al liberalismo que no se ha sentido bien representado?

—Casi la totalidad del votante de JxC en Córdoba comparte estas ideas y en el caso de mi generación, habiendo nacido en la democracia entendida solo como el derecho al voto, y con el legado de Mauricio Macri de haber traído equilibrio de poder y garantizado la República, hoy lo que buscamos es esa tercera pata, que fundamente el derecho político y que es la libertad, lo que permite generar empleo y salir del 42% de pobreza. Creemos en un capitalismo democrático y no tenemos vergüenza de decirlo.

—¿Cuánto influye en su decisión el recambio que se necesita en la política?

—Sí, los jóvenes, sobre todo los varones con menos de 30 años, estamos subrrepresentados en la política y eso sin dudas impacta en este éxodo que estamos viviendo de jóvenes que no encuentran en Argentina un proyecto de vida. Yo decidí quedarme, a pesar de que podría vivir y trabajar en otro país. Hay que salir del círculo vicioso de la ilegalidad y de la corrupción y creer que esa es la única manera de vivir en la Argentina.