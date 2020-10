YPF y sus cuentas poco claras

Rodolfo Eiben

Días pasados tuve la inquietud como ciudadano de realizar una presentación formal ante la Auditoría General de la Nación. Dicha presentación versaba sobre puntos taxativos y concretos, los cuales tienen como único objetivo conocer el motivo por el cual YPF arroja pérdidas multimillonarias en sus balances como pocas veces se vio en los años de existencia de dicha compañía.

Virtualmente, teniendo en cuenta sus activos y su deuda, la empresa está quebrada comercialmente. Son de tal magnitud sus números en rojo ($85 mil millones en un trimestre) que llama poderosamente la atención que esto no haya trascendido antes a la opinión pública, desinformada, que aún cree ante sus ojos los dichos del gobierno que trata de mostrarla como una empresa exitosa. De hecho, al ser pública, deberíamos estar sus accionistas, es decir la ciudadanía toda, informada totalmente de su verdadero estado, y las causales por las cuales llegó a esto.

YPF comienza su verdadera debacle al inicio de la gestión de Néstor Kirchner con el ingreso de los señores Ezquenazi a su conducción. Recordemos que para hacerse de la mayoría accionaria, sacaron un crédito en el exterior, el cual se cancelaba con las utilidades que la misma empresa generaba y en lugar de ir a reinversión iban a pagar la deuda generada, con la complicidad del entonces Presidente de la Nación. Luego, al llegar el Estado nuevamente de la mano de Cristina Kirchner, y de Miguel Galluccio como presidente de la empresa, la petrolera estatal habría sido instrumento para un endeudamiento financiero fabuloso, que en años de bonanza en cuanto al precio del petróleo y del gas no se sintió en los balances. Es en dicha gestión cuando surgen dudas por manejos cuestionables acerca de los contratos con empresas vinculadas al mismo Galluccio, como fue el caso de Slumberger, en la cual el mismo funcionario trabajó.

Precios elocuentes por servicios petroleros, los cuales eran casi siempre favorables licitaciones mediante, o de manera directa para la misma empresa. Otra de las dudas surgen del destino final de la compañía Maxus, en Houston, propiedad de YPF Holding con sede en dicha ciudad. De allí se desprende también Terra Solutions, empresa de remediación de suelos, todas en estado de extinción a través de esa gestión.

Lo más curioso de esto es que el holding detentaba la titularidad a través de Maxus de 522 hectáreas, en el estado de Ohio, a 20 millas de Detroit y 50 millas de Pitsburg, limitantes con el lago de los siete dedos, en frontera con Canadá.

En dicha tierra se habría desarrollado un country club, con fauna silvestre y demás infraestructura, en el cual los que detentaban su propiedad solo tenían un contrato de comodato de uso entre YPF Holding y ellos, por 90 años de plazo, y lo más escandaloso era que abonaban a la firma propietaria (YPF) un canon anual de 100 dólares. Por cada terreno pedían de US$300 mil a US$500 mil dólares, y le trasladaban al comprador el mismo contrato de comodato que ellos tenían de YPF por 90 años de plazo.

Se abonaron honorarios fabulosos a estudios jurídicos norteamericanos por la defensa de YPF en diversos procesos en contra (ambientales en su mayoría), ilógicamente perdidos o mal negociada su solución, que rondaban los 70 u 80 millones de dólares anuales.

Solicité se informe acerca de estos procesos y sus facturaciones correspondientes. Así también solicité nombre de los estudios jurídicos argentinos asociados a estos estudios jurídicos norteamericanos. Solicité información acerca del destino de 13 hectáreas y media en la localidad de Kearny, New Jersey, Estado de New York, frente al puerto de Manhattan. Ese predio estaba bajo el dominio registral de Maxus, y su valor intrínseco está justamente en el hecho de encontrarse frente al puerto de New York a través del río Pashayack, colindante al río Hudson.



Requerí información acerca de los contratos de asociación para la explotación de áreas en Ecuador, con Petroamazonas. En Brasil, con Petrobras y en Venezuela con PDVSA. Todos ellos por cifras varias veces millonarias y con escasa rendición de cuentas.

Solicité auditoria sobre gastos, viáticos de vicepresidentes y gerentes de línea de la empresa. Información de todas las sociedades off shore que tiene la petrolera estatal como YPF Delaware y otras sociedades en Uruguay e Islas Vírgenes. Qué movimientos hay o hubo en esas cuentas o sociedades del exterior. Estos y otros aspectos, fueron los que solicité a la Auditoria General de la Nación, para su investigación e informe.

De todo lo solicitado se envió copia a la Secretaria de Comercio de los Estados Unidos (SEC), ya que al ser YPF una sociedad que cotiza en la bolsa de New York, quienes compran acciones de esta compañía deberían conocer su realidad actual, que denotaría supuestamente pésimos manejos a partir de la reestatización a esta parte, provocándose un supuesto vaciamiento sistemático de la primera empresa de Argentina.

Esperemos que la AGN tome nota del reclamo presentado y así podamos obtener claridad en lo que de allí surja como verdad.

Rodolfo Eiben

Abogado / Asesor de inversiones