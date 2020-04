El padre Francisco "Paco" Oliveira, referente del grupo de Curas en Opción por los Pobres, aseguró este miércoles 22 de abril que pone "las manos en el fuego" por "algunos" de los funcionarios nacionales involucrados en la fallida compra de alimentos a precios mayores a los fijados por el Estado. El sacerdote también lamentó de que esta situación generada por culpa de los "intermediarios" provoca que "no haya alimentos secos" para entregar a familias necesitadas.



"En estos momentos por la compra fallida del Ministerio de Desarrollo Social no hay alimentos secos. Lo que hay es agua y con agua no come la gente", sostuvo el miembro de la diócesis de Merlo-Moreno en diálogo con la agencia Noticias Argentinas. El cura español advirtió que "se soluciona en breve o se pone más complicada la situación para las familias".

"Por ahora, la cosa está tranquila, se viene sobrellevando: no hay una situación de explosión", aclaró Olveira, quien lamentó las complicaciones que generó la frustrada compra de alimentos a precios mayores a los fijados por el Gobierno.



Daniel Arroyo ordenó retrotraer la compra de alimentos con sobreprecios

Al respecto, el referente del grupo de Curas en Opción por los Pobres subrayó: "Conozco personalmente a algunos de los funcionarios que renunciaron. Yo pongo las manos en el fuego por ellos, porque son personas honorables, de carrera, que renunciaron por solidaridad porque estaban en el área". Y, en declaraciones a NA, añadió: "La opción (para los funcionarios) era comprar los alimentos en esas condiciones o no comprar. Lamentablemente, esos intermediarios cartelizados son los que mandan".



Ante esta situación, el Padre "Paco" pidió "poner en práctica la Ley de Abastecimiento Interno y otras leyes que, aunque sean duras, es hora de usarlas en este contexto de pandemia". En ese sentido, llamó a "cambiar las cosas para que no se beneficien cuatro empresarios".

Alberto Fernández sobre los sobreprecios: "El primero que va a perseguir al corrupto es el Presidente"​

Al ser consultado sobre cómo ve la situación en el Conurbano, el párroco explicó que "las personas que vivían de la Asignación Universal por Hijo (AUH), porque no podían salir a trabajar, están mejor paradas que antes: ahora, además de la Asignación, tienen la tarjeta alimentaria y el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)".



"Por otra parte, está el que vivía de la economía informal, el albañil, el que corta el pasto, el cartonero, que la está pasando mal. No está acostumbrado a recibir ayuda del Estado, a tener que ir a un comedor", analizó. Y remarcó: "Veníamos de una situación horrible con cuatro años de macrismo. Ahora el Estado sí está presente, pero no hay ayuda que alcance".

FeL/FF