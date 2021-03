Científico de Yale anticipa la llegada de los nuevos "locos años 20" en el periodo postpandémico

El médico y científico social de la Universidad de Yale, Nicholas Christakis, anticipó el domingo sobre la posible llegada de los "locos años 20" en un escenario postpandémico.

En su último libro denominado "Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live" (La flecha de Apolo: el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos), Christakis analizó el impacto que dejaron diversos brotes infecciosos a lo largo de la historia.

Asimismo, y en una entrevista con Infobae, habló principalmente sobre la pandemia que atravesamos a día de hoy: "Creemos que esto es una locura, pero no lo es. Durante miles de años, la gente ha estado lidiando con plagas. Las plagas están en la Biblia, están en Homero, están en Cervantes con Don Quijote, están en Shakespeare. Son parte de la experiencia humana".

Respecto de las innumerables campañas de vacunación implementadas a nivel mundial, precisó que todavía "tenemos que fabricar millones de dosis, distribuirlas, administrarlas, persuadir a la gente para que las acepte y vacunar al menos al 50% de las personas para llegar a la inmunidad de rebaño".

Acto seguido, vaticinó que "no vamos a alcanzar dicha inmunidad de rebaño hasta finales de 2021. Y hasta ese momento vamos a usar barbijos, vamos a seguir con distanciamiento social y veremos cierres de negocios, escuelas y fronteras, etcétera. Y esto, suponiendo que no aparezcan nuevas variantes para las que la vacuna no sea efectiva".

"Va a haber un período de tiempo en el que habrá algunas diferencias entre las personas que tienen inmunización, ya sea por infección natural o por vacunación, y quiénes no. Pero no será un estado permanente. Eventualmente, podrán recibir la vacuna si así lo desean", detalló.

Tras ser consultado sobre un posible escenario postpandémico, el médico y científico de la Universidad de Yale indicó que la eventual recuperación a nivel económico y social de las naciones "tomará un año, dos años. Digamos, hasta finales de 2023".

"A partir de 2024, será como los locos años 20 del siglo XXI, en comparación con los locos años 20 del siglo XX. La gente, que ha estado encerrada, querrá salir, va a haber fiestas, eventos deportivos y recitales. Es posible que veamos algunos cambios en los comportamientos sexuales y habrá gente que gastará dinero, que consumirá", concluyó.

