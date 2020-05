Parece algo increíble pero es real: Este lunes 4 de mayo, Italia vive el regreso a la actividad de más de cuatro millones de trabajadores y la reapertura de parques públicos: Es el ingreso a la salida gradual de la cuarentena para entrar en la denominada "fase de convivencia" con el coronavirus.

Hasta el momento, 28.884 personas murieron en Italia por coronavirus, con el 73 % de las víctimas concentradas en tres regiones del norte del país, Lombardía, Emilia-Romaña y Piamonte.

Europa y Estados Unidos comienzan a poner en marcha el desconfinamiento

Al momento, con la curva de contagios y fallecimientos en neto descenso, el gobierno italiano habilitó la reapertura de la mayoría de las industrias, los desplazamientos para visitar a parientes y parejas, y que se reabran los parques públicos de todo el país, donde se permite ya hacer deporte de forma individual, en el primer paso de un esquema para flexibilizar el confinamiento vigente desde el 10 de marzo.

Italia comienza la salida gradual de la cuarentena

Además, la nueva fase permite el retorno a sus casas de las personas que por el inicio de la cuarentena habían quedado varadas en una región distinta a la de su domicilio.

El primer ministro Giuseppe Conte advirtió que el país "está en manos" de los ciudadanos y apeló a "un sentido de responsabilidad todavía más grande que el que han tenido" para evitar una nueva ola de contagios. Luego, a través de sus redes sociales el mandatario estimó en 4.4 millones la cantidad de personas que retorna al trabajo.

Protesta de vendedoresen Piazza Castello, Turín, Italia pidiendo poder volver a trabajar.

En Roma, capital de Italia, la flexibilización incluye la posibilidad de visitar los parques más grandes de la ciudad, que son monitoreados con drones para evitar aglomeraciones, y la reapertura de bares y restaurantes que pueden funcionar con la modalidad de "envío a domicilio" y "para llevar".

Las primeras horas de flexibilización mostraron una mayor presencia de colectivos en la ciudad, donde también volvieron a funcionar las tres líneas de subte desde las 5.30. Para todos los medios de transporte rige la obligación de usar barbijos.

Además, los principales parques de la ciudad, como Villa Borghese y Villa Pamphili, de 80 y 100 hectáreas respectivamente, amanecieron llenos de personas haciendo ejercicio y corriendo en soledad, con la presencia de personal de seguridad en las entradas.

Salud, asistencia y controles contra la pandemia

Por supuesto, todavía hay muchos comerciantes y profesionales que exigen poder volver a sus trabajos y, aprovechando esta posibilidad de salir, realizaron protestas, como fue el caso de los peluqueros y peluqueras que, con tijeras y peines gigantes en mano, pidieron poder volver a abrir sus locales y atender al público, algo que por ahora en Italia no se liberó.

En Italia aún no pueden abrir las peluquerías: Protesta de peluqueras en el Puente Rialto, Venecia (AFP)

Sí, en cambio, ya hay cafés, heladerías y librerías que no solo funcionan en modo delivery, sino en 'take away' (podés ir hasta el local y retirarlo).

Un puente que simboliza la esperanza

Por su parte España, junto con Italia, dos de los países de Europa más afectados por la pandemia, también comenzó la salida gradual de la cuarentena la semana pasada, cuando pudimos ver las imágenes de gente en los parques.

En España las peluquerías y barberías ya pueden atender, como esta ubicada en Burgos (AFP)

Y este lunes, por ejemplo, ya varios comercios españoles abrieron sus puertas y, a diferencia de Italia, "la foto" fue ver a las mujeres volviendo a las peluquerías, como vemos en la foto superior en un local de Burgos.

