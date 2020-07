Fernán Quirós defendió que se pruebe una vacuna en Argentina: "No somos conejillos de indias"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, celebró que Argentina fuera elegida como una de las sedes de los estudios clínicos en fase 2b/3 de la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la compañía biotecnológica alemana BioN-Tech contra el coronavirus y negó que por esta razón se pueda decir que el país es “África o un conejillo de indias”.

“Yo creo que es una gran noticia. La investigación en humanos tiene todo un protocolo de seguridad y ética de la investigación que lo primero que hace es proteger a los involucrados, con lo cual la seguridad de ese mecanismo es muy alta, sobre todo en fase 3 que es la que estarían trayendo a la Argentina. Porque implica que ya ha pasado todo tipo de experimentación en animales y todo tipo de evaluación en personas voluntarias sanas”, sostuvo el funcionario porteño en la conferencia de prensa diaria en la que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires detalla la situación del coronavirus en el distrito.

“En la fase 3 la seguridad del medicamento o la vacuna está altamente probada, lo que se evalúa en ese caso es la eficacia. Así que no veo ninguna interpretación de conejillo de indias y cosa de otros continentes que son tan dignos y humanos como el nuestro. Me parece que son interpretaciones de gente que no conoce el protocolo o cómo es la investigación clínica”, señaló Quirós, quien remarcó que participar de este tipo de protocolos brinda una cierta cuota de asignación de la que Argentina saldrá beneficiada.

Probarán una posible vacuna contra el coronavirus en Argentina

“Una vez se consiga la vacuna, el debate va a ser la producción industrial que va a llevar meses o años para alcanzar toda la humanidad. Con lo cual ser parte de los procesos de investigación fase tres da cierta garantía de cuota de producción. No es un tema menor en un país como el nuestro que no tiene tal nivel de acceso a las decisiones centrales. Y además es un reconocimiento de alguna manera a los grupos de investigación de Argentina que son tan prestigiosos y reconocidos en todo el mundo”, cerró el ministro de Salud porteño con respecto a esta cuestión.

Por otro lado, el funcionario detalló que por cada persona que da positiva por coronavirus en el estudio PCR se estima que en promedio hay otras diez que se enfermaron, la mayoría de ellos en forma asintomática o con síntomas leves que fueron subestimados por los propios pacientes. En ese marco, Quirós afirmó que en la Ciudad “ya hemos pasado el 10 por ciento de las personas que han tenido la enfermedad”.

Quirós detalló que Capital Federal un 12% de la población ya enfermó de coronavirus

“En la gran mayoría de las grandes capitales del mundo han logrado desandar la curva con valores de entre 10 y 20 por ciento de seropositivización, o en todo caso han completado una primer curva con ese valor. Nuestro valor a día de hoy es del 12 por ciento y aún le queda a la curva andar y desandar lo que significan incluso más casos. Consideramos que la curva de la Ciudad es madura”, indicó.

Finalmente, Quirós descartó que por el momento haya debate de las autoridades con respecto a que las familias puedan verse: “No estamos imaginando liberar reuniones sociales y menos en espacios cerrados. Eso sería una cuestión a discutir a partir de esta primera etapa, pero pensando sobre todo más en espacios abiertos que cerrados”.

