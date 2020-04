Coronavirus: "Las provincias se clasifican en cinco grupos según su número de casos"

Este jueves 23 de abril fueron confirmados 147 nuevos casos de COVID-19 a través del informe vespertino que difunde el Ministerio de Salud de la Nación. Con estos registros, suman 3.435 positivos en todo el país.

Del total de esos casos, 875 (25,5%) son importados, 1.490 (43,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 722 (21%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Por otro lado, se informó de seis nuevas muertes. Son tres mujeres, de 86, 68 y 75 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y tres hombres, uno de 55 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, otro de 76 años, que vivía en la Capital Federal y uno de 59 años, residente en la provincia de Mendoza. Al momento la cantidad de personas fallecidas desde que se inició la epidemia en el país asciende a 167.

El nuevo informe diario del programa de comunicación conjunta establecido entre el prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE) y Editorial Perfil se consigna que "los casos de transmisión local siguen incrementando su representación en el total de casos".

"La distribución de casos en el país no es uniforme a nivel provincial, y hacia el interior de ellas, pudiendo ser clasificadas según la historia de ocurrencia de casos. De esta forma se pueden observar provincias que no han tenido casos desde el 3 de marzo, provincia que no presentan casos en los últimos 13 o 14 días, las que presentan casos esporádicos y fundamentalmente asociados a viajeros, aquellas que han presentado pocos casos no observándose focos de ocurrencia y aquellas que tiene transmisión elevada y constante", se expone.

De este modo, las provincias de dividen en:

Sin casos por más de 14 días:

Catamarca.

Formosa.

Jujuy.

Salta.

San Luis.

Sin casos por más de 13 días:

La Pampa.

San Juan.

Santiago del Estero.

Con casos esporádicos:

Chubut.

Corrientes.

Entre Ríos.

Misiones.

Santa Cruz.

Tucumán.

Bajo número de casos detectados:

La Rioja.

Mendoza.

Neuquén.

Santa Fe.

Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Elevada transmisión:

Buenos Aires.

Chaco.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Córdoba.

Río Negro.

"Esta clasificación permite generar estrategias diferenciadas en cada uno de los espacios provinciales o intra provinciales con la realización de estudios de infección o poblacionales con el objeto de determinar acciones específicas según la distribución geográfica del virus", se indica en el informe del IIE.

El epidemiólogo Roberto Chuit, director ejecutivo del IIE, explicó que esta clasificación permite desarrollar intervenciones sectorizadas: "Es diferente cuando se plantea algo en el primer núcleo de provincias que no tienen casos, puesto que al no circular virus uno podría abrir mayor número de actividades en un rango de seguridad mayor. Pero acotó: "Para eso el sistema debe estar alerta a la presentación de cualquier síntoma para volver a cerrar o detectar ese caso y no solo el contagio sino un número mayor de personas que conforman su núcleo (familia, trabajo y quienes estuvieron en contacto) para cerrar las personas que se podrían ser contagios".

Chuit consideró que en el grupo de alta transmisibilidad que presentan el 90 por ciento de los casos de esta epidemia: "No sería aconsejable el abrir demasiadas actividades hasta que no se establezcan las medidas de control, es decir, serían las últimas en salir de los procesos de la cuarentena".

B.D.N./FF